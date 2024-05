HBF verkündet Spielerin der Saison 2023/24

Die 14 Erstligisten der Handball Bundesliga Frauen haben ihre Spielerin der Saison gewählt und somit die Nachfolge von Annika Lott geklärt. Stimmberechtigt waren pro Verein jeweils der/ die Trainer:in und die Mannschaftskapitänin.

In der ersten Liga wurde Rückraumspielerin Xenia Smits von der SG BBM Bietigheim zur Spielerin der Saison gewählt. Stimmberechtigt waren pro Verein jeweils der Trainer und die Mannschaftskapitänin. Smits setzte sich unter anderem gegen Liga-Toptorschützin Toni-Luisa Reinemann vom VfL Oldenburg und ihre Bietigheimer Mannschaftskollegin Gabriela Moreschi durch und folgt damit auf ihre Nationalmannschaftskollegin Annika Lott.

"Mir fehlen die Worte, ich habe damit gar nicht gerechnet. Diese Auszeichnung macht mich sehr stolz und freut mich auch besonders für den Verein, da individuelle Auszeichnungen immer beweisen, dass die Mannschaft eine gute Teamleistung erbracht hat. Diese Auszeichnung stellt für mich die Belohnung der tagtäglichen harten Arbeit dar, die wir alle leisten", freut sich die 30-Jährige.

Xenia Smits ist mit 85 Assists in der laufenden Saison auf Platz 3 der besten Vorlagengeberinnen. Zudem konnte sie 105 Treffer für ihre Mannschaft erzielen und ist damit eine der besten Torschützinnen in ihrem Team. Mit der SG BBM Bietigheim steht sie bereits drei Spieltage vor Saisonende als deutscher Meister fest und konnte außerdem als erste deutsche Mannschaft in das Final4 der EHF Champions League einziehen.

» Levke Kretschmann zur Spielerin der Saison der zweiten Liga gewählt

kli

Die HBF Spielerin der Saison der 1. Handball-Bundesliga