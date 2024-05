HBF kompakt: Fernduelle im Abstiegskampf und um Platz 2

Letzter Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen und der Fokus richtet sich vor allem auf den Abstiegskampf, wo in einem Dreikampf noch ein letzter Absteiger gesucht wird. Kurios - Neckarsulm, Zwickau und Halle-Neustadt haben jeweils Heimspiele. Ansonsten geht es vor allem um die Vizemeisterschaft, hier liefern sich die HSG Bensheim/Auerbach und der Thüringer HC noch ein Fernduell. Auch sonst könnte es nur noch punktuelle Veränderungen im Tableau geben.

Die SG BBM Bietigheim steht als alter und neuer Deutscher Meister fest. Das letzte Heimspiel vor der offiziellen Umbenennung zur HB Ludwigsburg absolviert man gegen die HSG Blomberg-Lippe. Eurosport überträgt das Spiel in Ludwigsburg am Samstag ab 19 Uhr live. Blomberg droht bei einer Niederlage der Verlust des fünften Platzes, wenn die TuS Metzingen ihre gute Form der letzten Wochen mit einem Sieg beim Thüringer HC bestätigen sollte.

Der THC hingegen befindet sich in einem Fernduell mit der HSG Bensheim/Auerbach. Die Flames reisen zum Duell der einzigen beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder zu Rekordmeister Bayer 04 Leverkusen und können mit einem einfachen Sieg schon Rang 2 absichern.

Leverkusen kann mit einem Heimsieg hingegen den Kampf um Rang 8 gegen den Buxtehuder SV für sich entscheiden, der zeitgleich beim Vierten Borussia Dortmund antritt.

Richtig spannend wird es allerdings im Abstiegskampf. Der SV Union Halle-Neustadt hat dabei aktuell die schlechtesten Karten, denn die Wildcats haben einen Zähler Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze und mit dem Siebten VfL Oldenburg auch noch den nominell schwersten Gegner.

Die Sport-Union Neckarsulm empfängt den Vorletzten HSV Solingen-Gräfrath und der BSV Sachsen Zwickau hat Schlusslicht Bad Wildungen Vipers in der heimischen Arena. Beide Gastmannschaften stehen seit der letzten Woche als Absteiger fest.

Sport-Union Neckarsulm - HSV Solingen-Gräfrath 76

Das Neckarsulmer Team von Cheftrainer Thomas Zeitz steht einen Spieltag vor Saisonende auf Platz 10 über dem Strich und hat den Klassenerhalt damit in der eigenen Hand. "Ich glaube, du kannst kaum positiver in eine letzte Trainingswoche und ein solch entscheidendes, letztes Spiel gehen, wie wir es in der aktuellen Situation tun können", so SUN-Trainer Thomas Zeitz.

BSV Sachsen Zwickau - HSG Bad Wildungen Vipers

Der BSV Sachsen Zwickau hat nicht nur den Heimvorteil auf seiner Seite. Gegner HSG Bad Wildungen Vipers gehen dabei sogar die Torhüterinnen aus. Larissa Schutrups hat sich im Training den Fuß gebrochen und auch Torhüterin Manuela Brütsch hat sich krank gemeldet. "Nachdem uns beim Abschiedsspiel für Tessa Bremmer von der Geschäftsführung noch einmal so viele Steine in den Weg gelegt wurden, schaffe ich es mental nicht mehr, für die Vipers zu spielen", sagte Brütsch der HNA.

Schon gegen Bietigheim war daher Mia Kellner aus der Bezirksligamannschaft ins Team gerückt, nun könnte das Talent die Nummer eins sein. "Wir sind auf Suche nach einer Torfrau, die kurzfristig einspringen kann", verriet Mart Aalderink der HNA und verspricht vollen Einsatz: "Wir sind das nicht nur uns selbst, sondern vor allen den anderen abstiegsbedrohten Mannschaften schuldig, dass wir uns in Zwickau noch mal voll reinhängen." Am Freitagabend konnten die Vipers dann Vollzug melden. Lisa-Marie Rehbein (SG 09 Kirchhof) steht nach zwei gemeinsamen Trainingseinheiten vor dem Bundesligadebüt.

SV Union Halle-Neustadt - VfL Oldenburg

Der SV Union Halle-Neustadt muss auf die Patzer der Konkurrenz hoffen, so oder so hilft aber im Heimspiel gegen den VfL Oldenburg nur ein Heimsieg, um noch zu den anderen Plätzen schauen zu können. Es ist auch das Duell der Schwestern Lilli (Halle-Neustadt) und Lotta Röpcke (Oldenburg) - der VfL steht mit drei Punkten Rückstand auf Metzingen und vier Zählern Polster auf Leverkusen und Buxtehude schon als Siebter fest.

SG BBM Bietigheim - HSG Blomberg-Lippe

Drei Tage nach dem souveränen 31:20-Heimsieg gegen Borussia Dortmund und dem letzten Spiel der SG-Ladies in der Sporthalle am Viadukt, tritt die Mannschaft letztmals in einem HBF-Spiel als SG BBM Bietigheim an. Zur neuen Saison wird dann der Wechsel zur HB Ludwigsburg vollzogen und die MHPArena in der Barockstadt wird zur neuen Heimspielstätte.

"Es wird eine brutal schwere Aufgabe gegen den deutschen Meister", sagt Blombergs Trainer Steffen Birkner. "Nichtsdestotrotz möchten wir das letzte Saisonspiel mit einer maximalen Leistungsfähigkeit und einem maximalen Kampf angehen. Wir müssen ein unangenehmer Gegner sein und alles in die Waagschale werfen. Mein Team ist aufgefordert die Aufgaben, im Vergleich zum letzten Spiel, deutlich besser zu machen."

TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Bensheim/Auerbach

Für die HSG Bensheim/Auerbach geht es im Fernduell mit dem Thüringer HC um Platz 2. Die Ausgangslage ist klar - mit einem Sieg bleiben die Flames vorne, bei einem Punktverlust hingegen öffnet das die Tür für den Thüringer HC, der die bessere Tordifferenz hat.

"Wir müssen auf jeden Fall sehr fokussiert sein und sehr klar sein, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Von daher müssen wir mit ganz viel Leidenschaft auftreten und mit ganz viel Einsatz. Das geht nicht halbherzig und nicht mal nebenbei. Darauf werden wir uns gut vorbereiten. Wir sind dieses Jahr besser als Leverkusen, das wissen wir", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm: "Wir sind Favorit und so müssen wir da auftreten."

Das Duell der beiden einzig verbliebenen Bundesliga-Gründungsmitglieder, wobei nur die Werkselfen noch nie abgestiegen sind, bringt einige Besonderheiten mit - immerhin reist bei den Gästen nicht nur Trainerin Heike Ahlgrimm an die alte Wirkungsstätte, auch Kim Naidzinavicius, Amelie Berger, Vanessa Fehr und Lilli Holste waren schon bei den Rheinländerinnen.

Thüringer HC - TuS Metzingen

Der Thüringer HC muss auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen, wenn man die Vizemeisterschaft noch erreichen will. Mit den Fans in einer gut gefüllten Halle im Rücken wollen die THC-Frauen Revanche für die kürzlich erlittene Niederlage im Nachholspiel des 13. Spieltages in Metzingen nehmen, um mit einem Sieg die Saison zu beenden.

"Zu viele Spiele haben wir nur mit einem Tor verloren. Da war mehr drin.", beklagt THC-Coach Herbert Müller und hofft, dass die THC-Mädels dieses Mal den Schneid haben, “den Spieß umzudrehen, um mit einem Sieg die fröhliche Atmosphäre zu schaffen, die am Saisonende mit der Verabschiedung von gleich acht Spielerinnen dazugehört."

"Das Hinspiel vor ein paar Wochen war ein super spannendes und enges Spiel, das wir am Ende für uns entscheiden konnten. Auswärts müssen wir uns sicher nochmal steigern, wenn wir Punkte mit nach Metzingen nehmen wollen. Wir werden alles geben, um den THC nochmal zu ärgern und wollen die Saison mit einem guten Gefühl beenden", so TuS-Coach Werner Bösch, der sein letztes Spiel auf der Metzinger Trainerbank coachen wird.

Borussia Dortmund - Buxtehuder SV

Borussia Dortmund hat den vierten Platz fest gebucht, daran kann auch das abschließende Spiel gegen den Buxtehuder SV nichts ändern. Die Gäste hingegen könnten noch im Fernduell mit Bayer Leverkusen Rang 8 erreichen. "Wir haben alle große Lust auf einen tollen Saisonabschluss, wollen die zwei Punkte holen und dann mit den Fans nochmal gemeinsam feiern", betont BVB-Rechtsaußen Meret Ossenkopp, die den Club in Richtung Kopenhagen verlässt. "Für mich wird es sehr emotional, noch dazu geht es gegen meine alte Mannschaft. Ich freue mich aber, dass ich nochmal für den BVB auflaufen darf."

"Die Favoritenrolle liegt eindeutig beim BVB", sagt BSV-Trainer Dirk Leun: "Aber eigentlich liegt uns diese Mannschaft." In der letzten Saison hatte der BSV sogar vier Punkte gegen den BVB geholt. Und auch im Hinspiel im Januar in Buxtehude (25:26) lag ein BSV-Sieg im Bereich des Möglichen.

