HBC Nantes verpflichtet japanischen Nationalspieler

Der HBC Nantes verpflichtet zur kommenden Saison einen neuen Kreisläufer: Ein japanischer Handball-Nationalspieler wechselt zum französischen European-League-Teilnehmer.

Shuichi Yoshida (mit Ball) wechselt nach Nantes. NurPhoto via Getty Images

Shuichi Yoshida wechselt im Sommer vom Liga-Konkurrenten Dunkerque nach Nantes. Der japanische Kreisläufer habe beim HBC einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der Verein mit.

"Ich bin sehr glücklich, beim HBC Nantes zu unterschreiben", so Yoshida. Der 22-Jährige spricht davon, dass der HBC Nantes für ihn "einer der besten Vereine der Welt" sei. Der Japaner wird ab der nächsten Saison neben Théo Monar und Matej Gaber die Kreisläufer-Position in Nantes besetzen.

Erster Japaner der Vereinsgeschichte

HBC-Präsident Gael Pelletier erklärte, das man auf der Kreisläufer-Position einen Spielertypen haben wollte, der Monar und Gaber ergänzt. Yoshida sei ein Spieler, der die französische Liga bereits kenne, eine vielversprechende Entwicklung aufweise und der in der Lage sei, einen anderen Hintergrund und eine andere Kultur in die Gruppe einzubringen. Shuichi Yoshida ist der erste Japaner in der Vereinsgeschichte.

Als japanischer Nationalspieler nahm Yoshida unter anderem an der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen 2021 teil. Vor kurzem wurde er zum besten Kreisläufer der Asienmeisterschaft 2024 gewählt, bei der Japan den zweiten Platz belegte und sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren konnte.