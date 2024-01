HBC Nantes sichert sich Kreisläufer von Pick Szeged

Der Kreisläufertausch ist perfekt. Während Jeremy Toto den HBC Nantes in Richtung Pick Szeged verlässt, kommt dessen Ersatz vom ungarischen Topklub nach Westfrankreich.

Der HBC Nantes hat die Verpflichtung des Slowenen Matej Gaber bestätigt. Der 32-Jährige unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. Gleichzeitig bestätigt der Klub auch den Abgang von Jeremy Toto nach Szeged trotz eines eigentlich noch bis 2025 laufenden Vertrages.

"In einem jungen und talentierten Kader wollten wir einen weiteren erfahrenen Spieler verpflichten, der Erfahrung und Siegermentalität in sich vereint. Matej ist ein Spieler, der dem Profil entspricht, das wir für die Position des Abwehrspezialisten/Kreisläufers suchen. Er kennt nicht nur die französische Meisterschaft, auch seine internationale Erfahrung wird eine große Bereicherung sein", kommentiert HBC-Präsident Gaël Pelletier die Personalie.

Gaber: "Einer der größten Vereine in Europa"

"Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine drei Jahre in Frankreich, so Gaber in einer Vereinsmitteilung. Der Slowene betont, dass Nantes "heute einer der größten Vereine in Europa" sei. Der Klub "hat einen Kader mit sehr guten Spielern und eine volle H-Arena bei jedem Spiel. Ich bin glücklich und stolz, dass ich ab der nächsten Saison das Trikot des HBC Nantes tragen darf."

Matej Gaber startete seine Karriere bei RD Skofja Loka und heuerte dann 2011 bei Gorenje Vejene an. 2013 wechselte er erstmals nach Frankreich, spielte drei Jahre für Montpellier, ehe er die letzten acht Jahre eine Stammkraft für Pick Szeged war.

Zwei Meisterschaften (2012, 2013) in Slowenien und drei in Ungarn (2018, 2021, 2022) stehen in seiner Vita, Pokalsiege gelangen ihm in Frankreich (2016) und Ungarn (2019).

Zudem gewann er auch zweimal in Frankreich den Coupe de la Ligue (2014, 2016). Im slowenischen Nationalteam war der größte Erfolg das WM-Bronze von 2017, bei der laufendem Handball-EM gehörte er nur zum erweiterten Aufgebot.

Neuzugänge auf drei Positionen

Nantes musste neben Toto zuletzt auch den Abgang von Alexandre Cavalcanti (MT Melsungen) verkraften. Schon zur Rückrunde verstärkt der Serbe Marko Milosavljevic das Team als Medical Joker im linken Rückraum und erhält einen Vertrag bis 2026.

Linksaußen Noam Leopold kommt mit einem Dreijahresvertrag von Pfadi Winterthur und soll ein Gespann mit Valero Rivera bilden. Für die Torhüterposition präsentierte man den Spanier Ignacio Biosca (Telekom Veszprem), auch der Isländer Viktor Hallgrimsson besitzt noch einen Vertrag für die kommende Spielzeit.