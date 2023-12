HBC Nantes gewinnt Spitzenspiel-Krimi in Frankreich

Der HBC Nantes hat das Spitzenspiel in Frankreich auf höchstdramatische Art und Weise gewonnen. Mit dem Erfolg bleibt der European-League-Teilnehmer an PSG dran.

Das Topspiel der Beletage des französischen Handballs zwischen dem HBC Nantes und Montpellier HB hätte dramatischer nicht enden können: Per Buzzerbeater traf HBC-Kreisläufer Theo Monar ins verwaiste Montpellier-Tor - zum 31:30-Endstand. Mit dem Heimsieg vor über 10.000 Zuschauern ist Nantes erster Paris-Verfolger. Das Team um Routinier Valero Rivera hat derzeit als Tabellenzweiter drei Punkte Rückstand auf Paris Saint-Germain. Der Hauptstadt-Klub hat allerdings bislang ein Spiel weniger bestritten. Montpellier hat als Dritter zwei Zähler Rückstand auf Nantes - und deren fünf auf PSG.

Nantes legte vor heimischer Kulisse gut los. Rückraumspieler Thibaud Briet brachte seine Farben in der vierten Minuten mit 4:1 in Front. Der französische Nationalspieler erzielte in der ersten Hälfte vier Toren - bei vier Versuchen. Die Gäste aus Montpellier kämpften sich ins Spiel: Zum Ende der ersten Hälfte verkürzte Spielmacher Diego Simonet den Abstand auf ein Tor (16:15).

In der zweiten Halbzeit kassierte Montpellier den nächsten verletzungsbedingten Nackenschlag: Kreisläufer Arthur Lenne konnte nicht mehr weiterspielen. Nach dem Ausfall von Kyllian Villeminot in Toulouse ist das ein weiterer schwerer Schlag für den MHB. Alexandre Cavalcanti (Nantes) bekam in der 45. Minute nach einem Foul an Simonet die Rote Karte. Die Hausherren legten immer wieder vor, führten zwischenzeitlich mit bis zu drei Toren. Größer wurde der Abstand aber nie - und so blieb Montpellier auch in der Schlussphase dran, ehe Nantes schließlich mit der letzten Aktion die Partie entschied.

Bester Torschütze des Spiels war Montpelliers Diego Simonet mit acht Treffern. Der Brasilianer Bryan Monte erzielte sieben Tore. Auf Seiten der siegreichen Gastgeber waren Briet und der spanische Nationalspieler Jorge Maqueda jeweils fünf Mal erfolgreich.