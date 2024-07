HB Ludwigsburg verpflichtet Rückraumspielerin vom SV Union Halle-Neustadt

Während sich die Spielerinnen des Deutschen Meisters HB Ludwigsburg noch im Urlaub erholen, laufen hinter den Kulissen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Der Klub, der ab dieser Saison unter neuem Namen antritt, lotste eine junge Rückraumspielerin in die Barockstadt.

Als insgesamt siebter Neuzugang wechselt Julia Niewiadomska vom SV Union Halle-Neustadt zur HB Ludwigsburg. Die polnische Nationalspielerin hat beim Deutschen Meister einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und verstärkt den Rückraum. Das bestätigte der Bundesligist am heutigen Dienstag (09. Juli).

Aufgrund des Abstiegs konnte Niewiadomska die Wildcats vor ihrem Vertragsende 2025 verlassen und entschied sich für den Schritt zum fünffachen Deutschen Meister und aktuellen EHF Champions League-Zweiten. Die 22-jährige Spielmacherin war in der vergangenen Saison in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) mit 79 Treffern in 21 Spielen die zweitbeste Werferin des SV Union Halle-Neustadt.

"Eine starke, talentierte Spielerin"

"Julia ist eine starke, talentierte Spielerin, an die ich hohe Erwartungen habe. Sie kann alle drei Rückraumpositionen spielen, wird aber hauptsächlich auf der Mitte zum Einsatz kommen", sagt HBL-Cheftrainer Jakob Vestergaard.

"Seitdem ich zum Handballspielen nach Deutschland gekommen bin, war es immer mein Ziel auf höchstem Niveau zu spielen. Die HB Ludwigsburg hatte ich schon immer im Auge, weil mich das professionelle Umfeld überzeugt hat. Dieser Wechsel ist eine super Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen", freut sich die 22-jährige Rückraumspielerin auf ihren neuen Klub.

Niewiadomska wurde 2002 im polnischen Kielce geboren und wurde in der Flames-Akademie der HSG Bensheim/Auerbach ausgebildet. Dort sammelte sie bereits im Alter von 17 Jahren erste Erfahrungen in der HBF. 2021 folgte der Wechsel an die Saale, wo die Rechtshänderin zur Leistungsträgerin wurde. Für die A-Nationalmannschaft Polens bestritt Niewiadomska bisher elf Länderspiele (4 Tore) und markierte bei der Weltmeisterschaft 2021 zwei Treffer.