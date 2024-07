HB Ludwigsburg hadert mit CL-Auslosung: "Es ist unglücklich"

Die Auslosung der EHF Champions League 2024/25 hat der HB Ludwigsburg zahlreiche schwere Gegner beschert. Trainer Vestergaard hadert.

Jakob Vestergaard: "Es ist unglücklich, dass wir eine so harte Gruppe bekommen haben." picture alliance / Marco Wolf

Nach dem erneuten Gewinn der Deutschen Meisterschaft darf sich Ludwigsburg wieder auf Spiele gegen die besten Teams Europas freuen. In der Saison 2023/24 haben Xenia Smits & Co. mit der sensationellen Final-Teilnahme für Aufsehen gesorgt. Nach diesem historischen Ergebnis hat das Team, das in der abgelaufenen Spielzeit noch als SG BBM Bietigheim auflief, nun aber eine Hammergruppe erwischt.

Dabei erwischte die HB Ludwigsburg bei der Auslosung in Wien die Gruppe B. Als Topfavorit der Gruppe dürfte Titelverteidiger Györi Audi ETO KC gelten. Damit kommt es für den Deutschen Meister zur Neuauflage des Finals der vergangenen Saison und zum Wiedersehen mit Kelly Dulfer, die zum ungarischen Topteam gewechselt ist. Bereits in der Vorsaison trafen sich beide Teams in der Gruppenphase.

Viele alte Bekannte für Ludwigsburg

Gleiches gilt für den französischen Vizemeister Brest Bretagne Handball, den montenegrinischen Meister Buducnost BEMAX sowie den zweimaligen dänischen Titelträger Odense Handbold, den der fünffache Meister nach Niederlagen in der Gruppenphase später im Viertelfinale ausschalten und sich damit für das EHF Final4 qualifizieren konnte.

Neben Györ und Odense sind mit dem norwegischen Meister und dreifachen Champions League-Sieger Vipers Kristiansand und dem amtierenden dänischen Meister und Champions League-Dritten Team Esbjerg zwei weitere Final4-Kandidaten in der Gruppe vertreten. Gegen beide europäischen Top-Teams hat die HB Ludwigsburg als SG BBM bereits in der Vergangenheit in der Königsklasse gespielt. Dagegen wird der rumänische Vizemeister Rapid Bukarest, der die Gruppe B komplettiert, erstmals in der Ludwigsburger MHPArena zu Gast sein.

Vestergaard: "Es ist unglücklich"

HBLB-Cheftrainer Jakob Vestergaard meint: „Es ist unglücklich, dass wir eine so harte Gruppe bekommen haben. Es wird nicht leicht und selbstverständlich, aber wir haben eine gute Chance, wieder die Playoffs zu erreichen."

Alle Teams treffen in Hin- und Rückspiel aufeinander. Von den acht Mannschaften ziehen die beiden Erstplatzierten direkt ins Viertelfinale ein. Die beiden Letztplatzierten scheiden aus. Teams auf den Rängen drei bis sechs beider Gruppen spielen in den Playoffs um vier weitere Plätze in der Runde der letzten acht. Die Spiele der Gruppenphase finden zwischen dem 7./8. September 2024 und 22./23. Februar 2025 statt.