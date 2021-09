Hazards Polyvalenz ist Roses Segen

Nach seiner Sprunggelenkverletzung hat Thorgan Hazard am vergangenen Sonntag sein Kurz-Comeback für Borussia Dortmund gefeiert. Gegen seinen Ex-Klub Mönchengladbach könnte der Belgier wieder wichtig werden, weil er vielseitig einsetzbar ist.

Viele Positionen auf dem Feld blieben nicht ungenannt, als Marco Rose auf die Möglichkeiten für Thorgan Hazard angesprochen wurde. "Er kann sogar auf der Acht spielen, als Mittelstürmer vor allem in einem System mit zwei Spitzen. Er kann auf der Zehn spielen, ich glaube, das ist seine Lieblingsposition. Er kann auch Flügelstürmer und als Flügelverteidiger spielen", zählte der Coach von Borussia Dortmund die Verwendungsmöglichkeiten für den Belgier auf.

"Toto", wie Hazard genannt wird, "ist ein Segen für einen Trainer", sagt Rose, der sich von seiner Mannschaft ohnehin eine Flexibilität in den Grundordnungen wünscht und mit dem EM-Teilnehmer dafür ein Puzzlestückchen hat, das an vielen Stellen passt. "Sehr polyvalent", sei der Belgier, eine Vokabel, die auch Roses Vorvorgänger Lucien Favre gerne benutzt hat, der Hazard einst aus Mönchengladbach nach Dortmund lotste.

Hält das Sprunggelenk der Belastung stand?

Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet nun der Ex-Verein auf Rose und eben auch Hazard. Nach seiner Sprunggelenkverletzung hat der 28-Jährige am vergangenen Sonntag sein Kurz-Comeback gegen Union Berlin gefeiert, die sechs Minuten Einsatzzeit merkte er aber am nächsten Morgen. "Am Tag nach dem Spiel gegen Union hat er das Training leider nicht mitmachen können, weil er noch leichte Schmerzen hatte", berichtet Rose, seit Mittwoch ist "er aber voll dabei gewesen".

Rose: "Ich glaube, dass Toto nicht so viel Anlaufzeit braucht"

Eine vollständige Option ist Hazard also auch am kommenden Wochenende noch nicht, "für 90 Minuten kann es bei ihm noch nicht reichen"; glaubt Rose. Der Allrounder sei aber auch ohne großen Vorlauf eine Option: "Er ist wichtig für uns, für unser Spiel. Wir haben viele Spiele, versuchen ihn nach und nach wieder auf 100 Prozent zu bekommen, Aber ich glaube, dass Toto ein Spieler ist, der auch mit einem Kaltstart ganz gut zurechtkommt und gar nicht so viel Anlaufzeit braucht, um wieder viel Spielzeit zu generieren."

Egal ob im 4-3-3, im 4-4-2 mit der Raute, auch in Grundordnungen mit Dreierkette und offensiveren Außenverteidigern ist Hazard eine Möglichkeit. "Ich habe gar keine 1a-Position für ihn im Kopf, weil er gefühlt immer Stabilität und Verlässlichkeit gibt mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt", sagt Rose, der auch die Einsätze für die belgische Nationalmannschaft bei der EM im Kopf hat, als der Profi den Linksverteidiger gab und sein Land von dieser Position aus beim 1:0-Achtelfinal-Sieg gegen Portugal eine Runde weiter schoss. Bei seinem bisher einzigen Bundesliga-Startelfauftritt der laufenden Saison am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt spielte Hazard entsprechend zwar nominell rechter Außenstürmer, hatte gegen den Ball aber auch den Auftrag, Filip Kostic bei dessen gefährlichen Läufen einzubremsen.

Rose wünscht sich noch mehr Torgefahr

Bei aller Vielseitigkeit sieht sein Coach aber immer noch Verbesserungspotenzial. "Dass er in einem Teilbereich herausragende Fähigkeiten entwickelt", erhofft sich Rose, "dass er möglicherweise noch torgefährlicher wird, dass er offensiv noch mehr zum Eins-gegen-eins-Spieler wird, dort immer wieder Flanken schlägt und zum Torabschluss kommt". Am Samstag wird Hazard wohl die erste Chance bekommen, das umzusetzen.