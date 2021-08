Hazard fehlt BVB im Supercup - Malen vor Startelf-Debüt

Thorgan Hazard (28) wird Borussia Dortmund im Supercup gegen Bayern München fehlen. Ein Neuzugang darf wohl einspringen.

Nach dem fulminanten 5:2 gegen Eintracht Frankfurt sieht sich BVB-Trainer Marco Rose nicht unbedingt zu einer Startelf-Änderung gezwungen, muss aber mindestens einmal reagieren. Thorgan Hazard hatte gegen die SGE laut Rose "vor der Pause schon Schmerzen" am Knöchel, hat sich aber "durchgebissen".

Das Problem: Der Knöchel wurde dick, und Hazard fehlt am Dienstag im Supercup gegen Bayern (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir müssen schauen, was da möglicherweise nicht so am rechten Ort ist", sagte Rose über Hazards Knöchel.

Für den Belgier, der gegen Frankfurt das zwischenzeitliche 2:1 erzielt hatte, könnte Sommer-Neuzugang Donyell Malen neben Erling Haaland sein Startelf-Debüt feiern. Der 30 Millionen Euro teure Niederländer war bislang sowohl im Pokal in Wiesbaden (3:0) als auch am Wochenende in der Bundesliga in der Schlussphase eingewechselt worden, aber noch ohne Scorerpunkt geblieben.