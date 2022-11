Hayya-Card, Alkohol, Attests: Verhaltensregeln für WM-Reisende

Mit über einer Million Besuchern rechnet Katar während der WM. "Party ohne Ende" wird es nicht geben. Einige Verhaltensregeln.

Katar ist ein konservativer Staat, geprägt durch den Islam. Dementsprechend rät das Auswärtige Amt den zur WM reisenden Fans zu einer gewissen Zurückhaltung. Dies gilt für die Kleidung wie auch für den Umgang miteinander in der Öffentlichkeit. So wird Küssen nicht gern gesehen, Trunkenheit ist im öffentlichen Raum verboten. Während der WM würden Katars Sicherheitsbehörden bei milderen Alkoholvergehen dem Vernehmen nach durchaus auch mal ein Auge zudrücken.

Einschränkungen beim Alkohol

Das Strafrecht im Gastgeberland verbietet beispielsweise homosexuelle Handlungen und nichtehelichen Geschlechtsverkehr. Von schwangeren Frauen kann verlangt werden, eine Heiratsurkunde vorzulegen, wenn sie in Katar medizinisch versorgt werden müssen.

Die Einfuhr von Alkohol, der lediglich in lizenzierten Hotels, während der WM rund um die Stadien sowie in Dohas Stadtzentrum in einer "Fan Zone" ausgeschenkt wird (man muss mindestens 21 Jahre alt sein), ist verboten. Katarische Behörden pflegen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogenvergehen, es drohen lange Gefängnis- oder hohe Geldstrafen, bei Drogenhandel gar die Todesstrafe.

Müssen Medikamente mitgeführt werden, sollten die Reisenden ein ärztliches Attest oder Rezept in englischer Sprache mitführen, auf dem diverse Informationen platziert sein müssen. Für die Einreise aus Deutschland sind keine Pflichtimpfungen vorgesehen.

Besonderheit bei der Einreise: Man muss die sogenannte Hayya-Card besitzen, alle anderen Visaverfahren sind für den WM-Zeitraum ausgesetzt. Reisende ab 18 Jahren müssen während des Turniers zudem die katarische Corona-Tracking-App "Ehteraz" installieren. Bei einem positiven COVID-19-Test nach der Einreise müssen sich Erkankte in Einzelisolation begeben.

Passverlust verursacht Probleme

Knifflig kann ein Passverlust für diejenigen Fans werden, die in den benachbarten Golfstaaten wie dem Oman, Kuwait oder den Vereinigten Arabischen Emiraten nächtigen (die Bettenkapazität in Katar selbst ist knapp) - dort werden nämlich nur biometrische Reisepässe für die Einreise akzeptiert.

Das katarische Gesundheitsministerium empfiehlt die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, in Gesundheitseinrichtungen verpflichtet es zum Tragen einer Maske. Geschäfte und Restaurants kontrollieren am Eingang die lokale Corona-App. Bei Zuwiderhandlungen drohen hohe Strafen.

Das Auswärtige Amt rät dazu, den Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte zu folgen, Demonstrationen zu meiden und bei politischen Äußerungen "die sensible politische Lage zwischen Katar und seinen Nachbarstaaten" zu berücksichtigen.

Mobile Fan-Botschaft des DFB

Der DFB bietet deutschen Reisenden während der WM in Doha zudem wieder die mobile Fanbotschaft an. Am Einkaufszentrum "Gate Mall" in der Nähe des Doha Exhibition & Convention Center, kurz DECC, wird dieser Service jeweils am Tag vor und nach dem Spiel der deutschen Mannschaft sowie am Spieltag selbst angeboten. Erfahrene Ansprechpersonen aus der professionellen Fanarbeit bieten Hilfe und Unterstützung bei Problemen an. Bei Notfällen ist die Fanbotschaft ab dem 21. November rund um die Uhr unter der katarischen Handynummer +974 59905460 erreichbar.