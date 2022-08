Hayter vor Triumph bei der Polen-Rundfahrt - Brenner überzeugt

Ethan Hayter steht vor dem größten Sieg seiner noch jungen Karriere: Der Brite hat den Gewinn der 79. Ausgabe der Polen-Rundfahrt unmittelbar vor Augen.

Hayter machte den wohl alles entscheidenden Schritt zum Gesamtsieg bei der Polen-Runfahrt nun auf der 6. Etappe. Der 23-Jährige in Diensten von Ineos-Grenadiers erreichte beim Bergzeitfahren der 6. Etappe über 11,8 Kilometer von Nowy Targ zur Ski Station Rusinski als Dritter das Ziel und löste damit den bisher Führenden Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) ab.

Den Sieg schnappte sich der Niederländer Thymen Arensman vom Team DSM in 17:40 Minuten. Zweiter wurde Hayters Teamkollege Magnus Sheffield aus den USA (+ 7 Sekunden), Hayter selbst kam mit acht Sekunden Rückstand ins Ziel.

Hayer liegt damit vor der Schlussetappe am Freitag mit elf Sekunden Vorsprung auf Arensman an der Spitze der Gesamtwertung. Die letzte Etappe der diesjährigen Polen-Rundfahrt führt über 177,8 Kilometer von Valsir nach Krakau. Da das letzte Drittel komplett flach verläuft, sollte der junge Brite nicht mehr in Gefahr geraten.

Deutsches Top-Talent Brenner überzeugt als Fünfter

Eine hervorragende Leistung zeigte derweil der für das Team DSM fahrende Marco Brenner. Das gebürtige Augsburger fuhr auf einen herausragenden fünften Rang und hatte im Ziel nur 26 Sekunden Rückstand. Das Zeitfahren ist eines der großen Stärken des 19-Jährigen, dessen Wechsel von Bora-hansgrohe zu DSM einige Wellen geschlagen hat. Mit seiner Unterschrift im Juni 2020 beim damaligen mit deutscher Lizenz fahrenden Team Sunweb wurde Brenner zum jüngsten Fahrer, der jemals einen Profivertrag bei einem WorldTour-Team unterschrieb. Da er neben dem Kampf gegen die Uhr auch am Berg über enorme Talente verfügt, gilt Brenner als kommender deutscher Kandidat für Top-Platzierungen bei Rundfahrten.

Brenner rückte durch seinen Parforce-Ritt in der Gesamtwertung auf Rang zwölf vor und ist damit bester deutscher Fahrer. Zusammen mit den Tagessiegen von Pascal Ackermann und Phil Bauhaus kann der deutsche Radsport damit auf eine erfolgreiche Woche im Nachbarland zurückblicken.

6. Etappe/Einzelzeitfahren Nowy Targ - Rusinski (11,80 km)

1. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM 17:40 Min.; 2. Magnus Sheffield (USA) - Ineos Grenadiers + 7 Sek.; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 8; 4. Remi Cavagna (Frankreich) - Quick-Step Alpha Vinyl + 20; 5. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 26; 6. Ben Tulett (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 28; 7. Samuele Battistella (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 30; 8. Matteo Sobrero (Italien) - BikeExchange + 31; 9. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 32; 10. Mark Padun (Ukraine) - EF Education-EasyPost + 35; ... 18. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 57; 52. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 1:44 Min.; 89. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 2:40; 105. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 3:01; 115. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 3:14; 118. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 3:22; 121. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 3:28; 124. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal + 3:36

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:

1. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 24:27:03 Std.; 2. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM + 11 Sek.; 3. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 18; 4. Matteo Sobrero (Italien) - BikeExchange + 23; 5. Ben Tulett (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 25; 6. Remi Cavagna (Frankreich) - Quick-Step Alpha Vinyl + 31; 7. Samuele Battistella (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 32; 8. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbien) - Bora-hansgrohe; 9. Diego Ulissi (Italien) - UAE Team Emirates + 45; 10. Bruno Armirail (Frankreich) - Groupama-FDJ + 50; ... 12. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 51; 32. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 2:04 Min.; 44. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 2:55; 58. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 6:02; 64. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 7:10; 85. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 13:56; 107. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 26:32; 109. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 26:34; 111. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal + 26:56