Hawks halten Young - Paul bleibt in Phoenix - Quartett zu den Lakers

Die Free Agency in der NBA rückte zu Wochenbeginn namhafte Spieler wie Trae Young, Kyle Lowry und Chris Paul in den Mittelpunkt.

All-Star-Spielmacher Young wurde sich nach US-Medienberichten mit den Atlanta Hawks über einen neuen Fünfjahresvertrag einig, der ihm bis zu 207 Millionen US-Dollar einbringen wird, unter anderem abhängig davon, ob er in eines der drei All-NBA-Teams nach Ende einer Saison gewählt wird.

Nach den starken Vorstellungen Youngs in den vergangenen Play-offs (Vorstoß in die Finalserie der Eastern Conference) musste offensichtlich nicht lange verhandelt werden zwischen Spielerseite und Franchise. Mit 28,8 Punkten und 9,5 Assists in der K.-o.-Phase der vergangenen Spielzeit hievte Young sein Spiel als Point Guard der Hawks zuletzt auf ein deutlich höheres Niveau.

Lowry von Nord nach Süd

Er war eines der Gesichter der Toronto Raptors: Kyle Lowry, an der Seite von Kawhi Leonard 2019 Meister mit den Kanadiern, wechselt von Nord nach Süd und schließt sich den Miami Heat an. Der Point Guard wird sich für drei Jahre binden und mit 90 Millionen Dollar entlohnt werden. An der Seite der All-Stars Jimmy Butler und Bam Adebayo soll Lowry die Heat wie in der vorletzten Saison (Vizemeisterschaft) weit nach vorne bringen.

Routinier Goran Dragic und Precious Achiuwa gehen den umgekehrten Weg Richtung Toronto. Free Agent Duncan Robinson bleibt indes am South Beach und erhält für einen Fünfjahresdeal 90 Millionen Dollar.

CP3 bleibt bei den Suns - Quartett für die Lakers

Die Phoenix Suns machen nach ihrem Vorstoß in die Finals (Niederlage gegen die Milwaukee Bucks) mit Chris Paul weiter. Der erfahrene Strippenzieher verlängerte gleich um vier Jahre in Arizona.

Die Los Angeles Lakers füllten indes ihren Kader mit gleich vier erfahrenen Spielern auf: Kent Bazemore, Wayne Ellington, Trevor Ariza und der einstige Star-Center Dwight Howard spielen fortan an der Seite von LeBron James und Russell Westbrook.

Rollenspieler Alex Caruso verließ die Lakers indes in Richtung Chicago Bulls, das derweil Daniel Theis an die Houston Rockets abgibt.