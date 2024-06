Havertz und Musiala treffen: Deutschland gewinnt gegen Dänemark

Die deutsche Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Europameisterschaft. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann mit 2:0 gegen Dänemark.

Es war ein ziemlich schweres Spiel für Deutschland. Das Team um Toni Kroos und Kapitän Ilkay Gündogan hat gut begonnen, dann aber spielte auch Dänemark gut mit.

Da es zehn Minuten vor der Pause genau über dem Stadion in Dortmund blitzte, donnerte und regnete, unterbrach der englische Schiedsrichter die Partie für einige Minuten. Dann ging es wieder weiter, bis zur Pause fielen aber noch keine Tore.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit: Erst wurde das Tor von Dänemarks Andersen wieder zurückgenommen, weil er mit einer Fußspitze im Abseits stand (48.), kurz danach sprang Pechvogel Andersen der Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Es gab Elfmeter für Deutschland! Diesen schoss Havertz zum 1:0 ins Tor (53.).

Durch die Führung wurde Deutschland besser und Musiala schoss mit seinem dritten Tor bei der Europameisterschaft das 2:0 (68.). Das war dann auch das Endergebnis, da sich das deutsche Team auf Torhüter Neuer verlassen konnte und im Angriff auch kein Tor mehr erzielte.

Die Spieler feierten gemeinsam mit den Zuschauern in Dortmund den Sieg. Jetzt darf Deutschland im Viertelfinale weiter um den Europameistertitel kämpfen. Dort spielen sie am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart gegen Spanien oder Georgien.