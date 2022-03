Havertz' Topform in "schwierigen" Zeiten - Lille setzt auf "Irrationales"

Vor dem Champions-League-Achtelfinalrückspiel in Lille beschäftigen den FC Chelsea weiterhin die Restriktionen der britischen Regierung. Der LOSC denkt derweil auch an "irrationale" Taktiken, um den Titelverteidiger noch aus dem Wettbewerb zu schmeißen.

Der fünfmalige Torschütze in den letzten vier Spielen in Liga und Königsklasse und der aktuelle "Klubsprecher" Chelseas: Kai Havertz und Thomas Tuchel. imago images/Shutterstock

In den letzten Wochen hatte Tuchel viel zu managen, mehr als Sprecher des FC Chelsea, weniger als Trainer. "Nein, ich hatte keine Wahl, diese Rolle zu übernehmen. Brauche ich das? Nein", sagte Tuchel am Tag vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale in Lille (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker). Man müsse weiter "Tag für Tag" schauen.

Nach den Restriktionen, die die britische Regierung gegen Roman Abramovich verhängt hatte, bereitet Chelsea unter anderem die Organisation von Auswärtsspielen Sorgen. "Es gibt Beschränkungen bei der Anzahl der Mitarbeiter, die reisen, wie viele Zimmer wir in Hotels bekommen und wie wir zu Spielen anreisen", so Tuchel. Immerhin: Die Reise nach Lille hatten die Verantwortlichen bereits länger im Voraus geplant und bezahlt, bevor die Sanktionen ausgesprochen wurden.

So können die Londoner laut Tuchel noch "auf professioneller Ebene" im Norden Frankreichs eintreffen - anders als am Samstag im FA-Cup-Viertelfinale in Middlesbrough, zu dem eine zehnstündige Busfahrt bevorsteht. "Es geht nicht um Luxus und Bling-Bling", betont Tuchel. "Es geht einfach um Profisport, wo wir Spiele nach zwei Tagen Pause bestreiten, während unser Gegner vier Tage zwischen den Spielen hat und wir mit der Gefahr von Verletzungen anreisen. Deshalb ist es besser, mit einem Flugzeug statt einem Bus anzureisen." Kai Havertz würde dafür auch selbst zahlen, wie der Nationalspieler auf der Pressekonferenz ankündigte.

Havertz in Topform: "Manchmal muss man fallen"

Ausreden suchen will Tuchel weiterhin nicht: "Solange wir Trikots haben und als Team existieren, werden wir wettbewerbsfähig sein und hart für unseren Erfolg kämpfen." Auch Havertz bestätigte zwar, wie fordernd die Lage sei, richtete aber den Blick ebenfalls nach vorne: "Alles ist für uns im Moment schwierig, aber wie wir am Wochenende gesehen haben, können wir mit diesen Situationen umgehen. Und hoffentlich auch morgen."

Das Hinspiel gegen Lille hatte Chelsea daheim mit 2:0 für sich entschieden dank Toren von Christian Pulisic und Havertz. Der 22-Jährige ist sportlich bisher deutlich besser in London angekommen als sein 26-jähriger Landsmann Timo Werner. Das bezeugen auch Havertz' fünf Tore in seinen vergangenen vier Spielen in Liga und Königsklasse, darunter das 1:0-Siegtor am Sonntag in Newcastle. Seit seiner Ankunft aus Leverkusen lief es jedoch nicht immer so rund wie in den letzten Wochen.

"Manchmal muss man fallen, auf der Bank sitzen und davon lernen", sagte der Nationalspieler. "Die Leute sehen manchmal nicht, dass es mir und anderen jungen Spielern hilft." Er sei sich bewusst, dass "eine Karriere nicht immer nur nach oben geht".

In manchen Spielen überschreitet man Grenzen. Vielleicht hat uns im Hinspiel die animalische Seite gefehlt, um die Dinge auf unsere Seite zu kippen. Lille-Profi Benjamin André

Gegner Lille, nach wie vor amtierender Meister und nach Paris St. Germains Aus letzter CL-Vertreter Frankreichs, hat das Viertelfinale noch nicht abgeschrieben. "Wir brauchen eine Meisterleistung und haben das Spiel sehr gut vorbereitet. Wir haben uns das Hinspiel nochmal angesehen und waren nicht schlecht", sagte Mittelfeldspieler Benjamin André. Nun komme es auch auf "das Irrationale" an: "Die Auseinandersetzungen mit den anderen Spielern, die Atmosphäre im Stadion, das Zusammenspiel mit unserem Publikum. In manchen Spielen überschreitet man Grenzen. Vielleicht hat uns im Hinspiel die animalische Seite gefehlt, um die Dinge auf unsere Seite zu kippen."

Diese Atmosphäre kennt auch Chelsea-Trainer Tuchel noch aus seiner Zeit in Paris, als er im Pierre Mauroy nur einmal gewann, einmal remis spielte und einmal verlor - mit 1:5. Er lobte auch am Dienstag den LOSC, der an der Stamford Bridge ein gutes Spiel abgeliefert hätte, sehr körperlich, mit hohem Pressing und viel Mut.

Außenverteidiger Alonso und "Azpi" zurück - Fällt Renato Sanches aus?

Personell kann Tuchel wieder auf Linksverteidiger Marcos Alonso nach Coronavirus und Rechtsverteidiger Cesar Azpilicueta nach Krankheit zurückgreifen. Bei Reece James (Muskelverletzung) and Callum Hudson-Odoi (Achillesferse) werde es dagegen eng. Bei den Gastgebern ist ausgerechnet der im Hinspiel Beste, Renato Sanches, höchst fraglich. Der Portugiese zog sich beim jüngsten Ligue-1-Spiel am Freitag gegen Saint-Etienne (0:0) eine Oberschenkelverletzung zu.