Havertz, Tah und ter Stegen nicht im Training

Am Dienstagnachmittag absolvierte die deutsche Nationalelf nach der Corona-Aufregung ihr erstes Mannschaftstraining in Wolfsburg - ohne ein Quartett.

Kai Havertz am Montag bei der Ankunft in Wolfsburg. imago images/regios24

So fehlten der am Montag nachnominierte Jonathan Tah (Leverkusen) und Ersatztorwart Marc-André ter Stegen (Barcelona) aus Gründen der Belastungssteuerung, Kai Havertz (Chelsea) musste passen, weil er einen Schlag abbekommen hat. Und Kevin Volland, der am Dienstag kurzfristig eingeladen worden war, wird nach seiner Anreise aus Monaco erst am Dienstagabend erwartet.

Die Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku, die Bundestrainer Hansi Flick am Dienstag ebenfalls nachnominiert hatte, gehörten dagegen zur 20-köpfigen Gruppe, die bei der Nachmittagseinheit im Schatten des Wolfsburger AOK-Stadions mitwirkte. Ihre Berufung war eine Reaktion auf Niklas Süles positiven Corona-Test, in dessen Folge insgesamt fünf Spieler hatten abreisen müssen.

Tah dagegen war laut DFB-Direktor Oliver Bierhoff frühzeitig nachnominiert worden, weil der Freiburger Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme am linken Oberschenkel) Bundestrainer Hansi Flick in den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein (Donnerstag, 20.45 Uhr) und in Armenien (Sonntag, 18 Uhr, beide LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung steht. Auch Florian Wirtz (muskuläre Probleme am Hüftbeuger) kann nicht mitwirken.