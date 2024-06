Havertz stärkt Neuer: "Das gibt dir ein anderes Gefühl"

Manuel Neuers DFB-Comeback wurde von einem späten Patzer überschattet. Kai Havertz macht sich im kicker-Interview aber keine Sorgen um dessen Form - sondern spricht das größtmögliche Lob aus.

Das "wunderschöne Gefühl", das er nach seinem Comeback verspürte, hatte sich Manuel Neuer natürlich auch von seinem Patzer in der 88. Minute nicht mehr nehmen lassen: Nachdem er am Montag im Testlauf gegen die Ukraine (0:0) in Nürnberg bei seinem ersten Länderspiel seit 550 Tagen lange eine sehr solide Leistung abgeliefert hatte, hatte er kurz vor Schluss nahe der Mittellinie einen Ball zum Gegner "geklärt" und Glück gehabt, dass die Ukrainer die Situation schlecht ausspielten.

Mancher sah sich danach in den Zweifeln bestätigt, die Neuer in den letzten Saison-Wochen beim FC Bayern genährt hatte. Doch wie Bundestrainer Julian Nagelsmann ("Es wäre ein deutlich größerer Fehler gewesen, wenn er tiefer steht und nicht mitspielt"), der sich zum Frust von Marc-André ter Stegen frühzeitig auf Neuer als Nummer 1 für die Heim-EM festgelegt hatte, gehört auch Kai Havertz nicht zu dieser Fraktion.

Für Havertz ist Neuer "der Torwart aller Zeiten"

Auf die Frage, ob sich Neuers unglückliche Aktion auf die Mannschaft auswirke, antwortet der Angreifer im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe): "Nee, auf mich zumindest nicht, und ich glaube, auch auf keinen anderen. Von 500 Aktionen passiert einmal so etwas, aber in den anderen 499 Aktionen rettet er uns, hilft uns, Spiele zu gewinnen."

Für Havertz ist Neuer "der beste Torwart, der jemals gespielt hat", der beste "aller Zeiten". Die deutsche Nationalelf könne sich "glücklich schätzen", ihn zwischen den Pfosten zu haben. "Wenn du weißt, dass er im Tor steht, gibt dir das ein anderes Gefühl." Ein besonders gutes, meinte Havertz natürlich.

Am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) steht Neuer vor seinem 119. Länderspiel, wenn Deutschland in Mönchengladbach Griechenland zur Generalprobe empfängt. Da werde man in Sachen Toren "nachlegen", kündigt Havertz an. "Wir müssen den Ehrgeiz entwickeln, unbedingt das Tor schießen zu wollen, um das Spiel zu öffnen."

In der Donnerstagsausgabe (hier als eMagazine) spricht Havertz außerdem über seine Rolle als Führungsspieler, die Aura von Toni Kroos und warum er ohne mit der Wimper zu zucken die in den November-Länderspielen von Nagelsmann vorgesehene Rolle als Linksverteidiger ausführte.