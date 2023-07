Havertz schwärmt von Arteta

Zwei vorherrschende Themen gibt's aktuell rund um den FC Arsenal: Declan Rice und Kai Havertz. Der eine ist noch nicht da, der deutsche Nationalspieler indes gab am Donnerstagabend, beim 1:1 im Testspiel in Nürnberg, einen durchwachsenen Einstand im Trikot der Gunners.

Daraus machte Havertz keinen Hehl: "Die zweite Hälfte war nicht so gut von uns", befand der Ex-Leverkusener in den Katakomben des Max-Morlock-Stadions, als er um 21.36 Uhr in die Mixed-Zone kam, um mit den wenigen noch anwesenden Reportern über sein Debüt im Trikot der Gunners zu sprechen. Und er bezog sich mit ein in die Kritik. "Aber", bekannte er auch mit einem Lächeln, "ich bin glücklich, nun Teil dieser Mannschaft zu sein."

Das Spannende bei ihm ist ja stets, welchen Part genau er bekleiden wird. Seine Vielseitigkeit ließ ihn schon manche Offensivposition einnehmen, und sein erster Auftritt für die Londoner ließ erahnen, dass er das auch im neuen Dress tun wird. Allerdings schon, wie neulich bereits berichtet, eher aus einer tieferen Rolle als bei Chelsea.

Havertz wird bei Arsenal wohl wieder zum Achter

Dort war er ein Mittelstürmer, nun spielt er wieder da, wo er sich wohlfühlt, wie er selbst sagt: im Mittelfeld, als linker Achter. Kurz bevor Leandro Trossard, im zweiten Durchgang Neuner, verletzt ausgewechselt wurde, zog es Havertz aber auch schon wieder verdächtig oft in die Spitze. Erst, als Gabriel Jesus dann ins Sturmzentrum rückte, war Havertz besser als Achter zu identifizieren. Er wird die Rolle des Neu-Leverkuseners Granit Xhaka einnehmen, soll aber im Gegensatz zum Schweizer die offensiven Wünsche des Trainers Mikel Arteta erfüllen.

Er hat eine großartige Strategie, unter ihm kann ich mich noch verbessern. Kai Havertz über Mikel Arteta

Dieser Coach, so erzählte Havertz, sei ein Grund, warum er vom Südwesten Londons in den Norden der Stadt gewechselt sei: "Er hat eine großartige Strategie, unter ihm kann ich mich noch verbessern." Arteta, bejahte Havertz, habe ihn überzeugt, den Weg gemeinsam zu gehen, zumal er nach vielen Wechseln bei Chelsea auf diesem Posten nun mal auf Konstanz hofft. Die neue Mission beginnt für alle aktuell im Trainingslager in Herzogenaurach, "wo wir großartige Bedingungen vorfinden", wie Arteta erklärte. Wen er bis zum Donnerstag noch nicht vorfand, war Declan Rice. West Hams Sechser wird täglich im Lager der Gunners erwartet, doch die Pokerrunde ist noch nicht beendet.

Wird Balogun Teil des Rice-Deals?

Ein Grund dafür könnte sein, dass Arsenal hofft, den Preis in der Form zu drücken, dass man Folarin Balogun an die Hammers abgibt und statt der zu erwartenden rund 120 Millionen Euro für Rice dann letztlich nur 70 bis 90 und eben Balogun abgeben muss. Summen, die gar nicht mehr groß erschrecken, die einen aber beim zweiten Lesen doch blinzeln lassen sollten: Rice ist gut, aber nicht so gut, dass er der Topeinkauf in der Geschichte der Premier League werden muss. Und Balogun mag auf seiner Leihstation in Reims überzeugt haben, hat aber nicht das Zeug, um bei Arsenal Bukayo Saka oder Gabriel Jesus ohne Qualitätsverlust zu vertreten. Insofern scheinen zumindest 50 Millionen Euro ein zu hoher Preis. Balogun war es, der Arsenals Siegtreffer kurz vor Schluss auf dem Fuß hatte, aber verzog.

Im ersten Durchgang, noch ohne Havertz, hatte Arsenal alles im Griff, beeindruckte mit feiner Technik, "eine andere Liga", wie Club-Coach Cristian Fiel nicht nur logischerweise mit Blick auf die Premier League meinte. Passschärfe, Passtempo, Ballan- und mitnahmen, Spielverlagerungen, extrem breit stehende Achter (der starke Fabio Vieira und Trossard), die oft Überzahl generierten - das war schon fein anzuschauen, wie Arsenal das Bällchen und den tapferen Gegner laufen ließ.

Beeindruckend auch die Physis der Abwehrhünen Gabriel oder William Saliba, die ihre Gegenspieler abperlen ließen wie nichts.

Doch abseits dieser guten B-Noten bleibt festzuhalten, dass es eben nur zu einem Tor von Saka reichte, dass man den Faden verlor und Nürnberg sich, nachdem es zunächst höher hätte zurückliegen können, das 1:1 durchaus verdiente. Übrigens unter gütiger Mithilfe des eingewechselten Arsenal-Keepers Karl Jakob Hein. Aus Estland kommt der unsichere Schlussmann, nicht etwa aus Deutschland, wie der Name vermuten lässt. Auf sein Premier-League-Debüt wird er nach dieser Vorstellung wohl noch länger warten müssen.

Ödegaards Verletzung wohl nicht allzu schlimm

Arsenal hätte vielleicht mit Kapitän Martin Ödegaard noch besser gespielt, doch der verletzte sich beim Aufwärmen und humpelte recht unrund über die Tartanbahn des Stadions zu einem der 21 (!) Stühle, die Arsenals Staff neben der ohnehin schon langen Auswechselbank noch auf 18 Plätzen belegte. Ödegaard winkte aber zwischendurch den recht zahlreichen Fans der Engländer unter den knapp 19.000 zu - natürlich mit dem obligatorischen Daumen nach oben. Heißt wohl: Alles nicht so schlimm.

Auch mit Blick auf seinen bald wohl kongenialen Mittelfeldpartner aus Norwegen meinte Havertz auf Nachfrage des kicker in Richtung des Community Shield am 6. August gegen Triplesieger Manchester City: "Wir müssen jetzt erst mal fit werden, fit bleiben und Schritt für Schritt gehen. Aber klar ist das ein wichtiges Spiel, ein Titel, den wir gewinnen wollen." Ergo wird die Vorbereitung darauf ausgelegt sein. Eigentlich ist dieses Match für Meister und FA-Cup-Sieger vorgesehen, da City aber nicht gegen sich selbst spielen kann, obwohl das mit Blick auf deren A- und B-Team durchaus unterhaltsam sein könnte, springt Arsenal ein.

Havertz indes brachte den kleinen Toni noch zum Strahlen. Der junge Mann hatte seinem Idol zwei Trikots zum Unterschreiben mitgebracht, eines mit dem DFB-, eines mit dem Arsenal-Logo. Ein Selfie gab's auch noch. Dann ging der Champions-League-Sieger von 2021 als einer der Letzten in den Bus, der das Team wieder nach Herzogenaurach chauffierte. Dass der Motor des Busses 20 Minuten lang lief, bevor die Gunners Nürnberg verließen, war keine Glanzleistung. Also passend zur zweiten Halbzeit der Gäste.