Havertz "liebt" Leverkusen und findet Bayern-Saison "nicht so schlecht"

Zwischen Arsenal und Kai Havertz hat es inzwischen "Klick" gemacht. Der Nationalspieler spricht über seinen "absolut richtigen" Wechsel, Champions-League-Gegner Bayern - und Ex-Klub Leverkusen.

Gerade vergeht kaum eine Woche, in der Mikel Arteta nicht von Kai Havertz und dessen Qualitäten schwärmt. Und auch der 75-Millionen-Euro-Sommerneuzugang selbst sieht sich inzwischen angekommen beim FC Arsenal.

"Ich bin jemand, der in einem neuen Umfeld nicht so einfach aus sich raus kommt, das dauert bei mir immer ein paar Wochen oder Monate. Ich glaube, mittlerweile hat es auf jeden Fall 'Klick' gemacht. Ich fühle mich extrem wohl", bestätigt Havertz bei Sky. "Ich liebe den Verein, ich liebe die Spieler, den Staff und liebe die Fans. Für mich war es das absolut Richtige, das zu machen."

In der Premier League kämpfen die Gunners um ihren ersten Titel seit 20 Jahren, in der Champions League trauen sie sich gegen den FC Bayern den Einzug ins Halbfinale zu. Ungeachtet der Krisenstimmung in München erwartet Havertz allerdings in den Viertelfinalduellen einen "sehr, sehr schweren Kampf" gegen eine "überragende Mannschaft mit einem sehr guten Trainer".

Havertz freut sich "extrem" mit Leverkusen

Havertz, der unter Thomas Tuchel 2021 Champions-League-Sieger wurde, glaubt "nicht, dass die Saison von Bayern so schlecht war, wie sie dargestellt wurde. Vor einem Monat oder so, als dann das Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern war, hatte Leverkusen noch kein Spiel verloren in der Saison und Bayern war trotzdem nur zwei Punkte hintendran. Klar, jetzt ist es ein bisschen größer, aber ich glaube, jetzt werden sie den Fokus voll auf die Champions League setzen."

Und natürlich müsse man auch den enteilten Leverkusenern einfach "Kredit" für eine "überragende Saison" geben", findet Havertz, der 2020 für 80 Millionen Euro von Bayer 04 zum FC Chelsea gewechselt war. "Ich verfolge die Spiele. Ich liebe den Verein. Es ist ein Verein, bei dem ich zehn Jahre lang Fußball gespielt habe. Seitdem ich klein bin, seitdem ich denken kann, war das immer der Verein, wo ich sein wollte. Deswegen freut es mich natürlich extrem, dass sie dann hoffentlich den einen oder anderen Titel dieses Jahr gewinnen. Ich drücke den Jungs die Daumen."