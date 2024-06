Havertz: "Ich verstecke mich nie"

Kai Havertz blickt mit einem "extrem positiven Gefühl" der Heim-EM entgegen und strebt dabei nach einer tragenden Rolle. "Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Die Chance, solch ein Turnier zuhause zu spielen, hat man einmal in der Karriere. Wenn es nicht gut laufen sollte, wird man das ein Leben lang bereuen. Aber dieser Fall wird nicht eintreten", sagte der 45-malige Nationalspieler in einem Interview mit dem kicker (Donnerstag-Ausgabe).

Zuversicht in eigener Sache zieht der Offensiv-Allrounder des FC Arsenal aus einem Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann im März. "Er hat mir gesagt, dass ich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bin, wenn ich in den letzten zwei Monaten der Saison meine Leistung abrufe. Das hat mich gepusht, und da ich in den letzten zwei Monaten ganz gut performt habe, hoffe ich natürlich, dass ich bei der EM dieser wichtige Bestandteil der Mannschaft sein werde", so Havertz.

Nachdem er im November gegen Österreich und die Türkei noch verkappter Linksverteidiger spielen musste, ist Havertz von Nagelsmann fest als Sturmspitze eingeplant. "Ich sehe mich hier ganz klar als Neuner, da habe ich auch in den letzten sechs Monaten bei Arsenal gespielt. Ich habe in der Jugend und in meinen ersten Profijahren nicht so oft auf der Position gespielt, aber inzwischen fühle ich mich da extrem wohl", schilderte der 24-Jährige, der sich inzwischen in der DFB-Auswahl auch in einer Führungsrolle sieht: "Nicht in der Form, dass ich mich lautstark äußere, sondern eher durch mein Auftreten auf dem Platz. Ich verstecke mich nie. Wenn es schlecht läuft, will ich trotzdem den Ball. So war ich immer, so bin ich von Natur aus."

Für mich war aber immer klar, dass irgendwann auch wieder die Sonne scheinen wird. Kai Havertz über seine anfänglichen Schwierigkeiten beim FC Arsenal

Auf seine erste Saison beim FC Arsenal, die holprig begann und mit 13 Toren und sieben Assists allein in der Premier League mächtig Fahrt aufnahm, blickt Havertz mit Genugtuung zurück. " Ich bin extrem stolz darauf und würde im Rückblick auch nichts anders machen wollen. Ich bin sehr dankbar und glücklich, das alles erlebt zu haben. Es hat mich nicht nur als Fußballspieler, sondern auch als Mensch extrem weitergebracht", sagte der Angreifer, der für 75 Millionen Euro vom FC Chelsea gewechselt war.

„Ich kam für eine hohe Ablösesumme von Chelsea, einem der größten Rivalen von Arsenal, zu einem Verein, der eine überragende Saison hinter sich hatte. Sich da neu einzufügen, war für mich persönlich sehr schwer. Für mich war aber immer klar, dass irgendwann auch wieder die Sonne scheinen wird. Das hat dann auch geklappt“, berichtete er.

Lesen Sie im kicker-Interview (Donnerstag-Ausgabe) oder schon heute Abend im e-Magazine, wie Havertz seine Rolle als Führungsspieler interpretiert, was es auslöst, wenn Manuel Neuer im Tor steht, wie der Angreifer mit Schwächephasen umgeht und warum er ohne mit der Wimper zu zucken die in den November-Länderspielen von Nagelsmann vorgesehene Rolle als Linksverteidiger ausführte.