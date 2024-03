"Havertz hätte nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen"

Kai Havertz untermauerte seine Topform bei Arsenals Arbeitssieg gegen Brentford - stand danach aber auch wegen einer anderen Szene im Fokus.

Als Mikel Arteta gegen Brentford in der 70. Minute Gabriel Jesus für Jorginho einwechselte, war das gleich doppelt riskant: weil ein Stürmer für einen Mittelfeldspieler kam - und weil Kai Havertz auf dem Rasen blieb. Der deutsche Nationalstürmer war fünf Minuten zuvor um eine Gelb-Rote Karte herumgekommen und konnte nur deswegen noch eine andere Rolle spielen: Er köpfte Arsenal kurz vor Schluss zum 2:1-Sieg und damit vorübergehend an die Premier-League-Spitze.

"Wir wollten diese Punkte unbedingt und wir haben sie", atmete Havertz am BBC-Mikrofon erleichtert auf. "Manchmal machen einen diese Spiele stärker als 6:0-Siege", wie sie die Gunners zuletzt reihenweise gefeiert hatten. Auf die 65. Minute ging der Matchwinner dabei nicht ein. Im Duell mit Nathan Collins war er - aus der ersten Halbzeit bereits gelbverwarnt - sehr leicht im Strafraum zu Boden gegangen, obwohl er kaum berührt worden war.

Brentford-Trainer Frank: "Das war eine klare Schwalbe"

"Aus meiner Sicht hätte Havertz nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, als er getroffen hat", ärgerte sich Brentfords Trainer Thomas Frank. "Das war eine klare Schwalbe. Für den Schiedsrichter war es womöglich schwer zu sehen, aber der Linienrichter hätte es sehen müssen." Dass auch die Gäste in einigen Strafraumsituationen durchaus Glück gehabt hatten, als die Gastgeber Elfmeter forderten, erwähnte Frank indes nicht.

Arteta war das alles einerlei. Der Trainer, der Havertz' Tor an der Seitenlinie ausgelassen gefeiert hatte, fand den erkämpften Sieg - den achten in Serie - "zu 100 Prozent" schöner als den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Dazu gehörte auch, dass die Teamkollegen Ersatzkeeper Aaron Ramsdale, der den gegen seinen Stammklub nicht spielberechtigten David Raya ersetzt und prompt das 1:1 verschuldet hatte, zur Pause erfolgreich aufbauten. "Jeder in der Mannschaft hat in dieser Saison schon Fehler gemacht", sagte Havertz. "Darüber haben wir in der Pause gesprochen." Danach bewahrte Ramsdale die Gunners zweimal vor dem 1:2.

Und so kann Arsenal das Topspiel zwischen Liverpool und Manchester City am Sonntag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ganz entspannt verfolgen. Bei einem Remis würde Artetas Team oben bleiben. "Wir können nicht ändern, was die anderen Mannschaften tun", erklärte Havertz. Nun, ein wenig Druck hat er am Samstag auf beide Konkurrenten aufgebaut.