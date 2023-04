Havertz, Can, Nmecha: Von wem sich Völler viel erhofft

Nach drei enttäuschenden Turnieren sollen in der Nationalelf neue Säulen aufgebaut werden. DFB-Sportdirektor Rudi Völler spricht bei "kicker meets DAZN" über passende Kandidaten.

Als nichts klappte gegen Belgien (2:3), reagierte Hansi Flick früh. Schon nach einer guten halben Stunde nahm er Leon Goretzka und Florian Wirtz vom Feld. Er brachte Emre Can, Debütant Felix Nmecha - und somit vor allem Stabilität. Can wuchs in der folgenden Stunde zu einem Turm heran, und auch der junge Wolfsburger Nmecha hatte seine Aktionen auf der Acht.

"Schon vor den beiden Länderspielen (gegen Peru und eben Belgien, Anm. d. Red.) war er bei den Dortmundern wochenlang der überragende Spieler", urteilt Rudi Völler in der aktuellen Episode von "kicker meets DAZN". "Es war ja kein Zufall, dass er gegen Peru (2:0) ein Topspiel abgeliefert hat und, als er (gegen Belgien, d. Red.) reinkam, sich das Spiel ein bisschen gedreht hat. Emre hat eine enorme Entwicklung gemacht. Ich freue mich für ihn. Da sieht man: Selbst wenn man ein bisschen älter - oder nicht mehr ganz jung - ist, kann man sich noch ein bisschen weiterentwickeln."

"Auch Kevin Schade hat das wunderbar gemacht"

Der 29 Jahre alte Can erhielt für seinen Jokereinsatz vom kicker die Note 1,5, ganz mithalten konnte der sieben Jahre jüngere Nmecha (Note 3,5) da nicht. Völlers Begeisterung tut das keinen Abbruch. "Man konnte bei Felix Nmecha sehen, was für ein unglaublich großes Talent das auf der Sechser- oder Achterposition im zentralen Mittelfeld ist. Auch Kevin Schade hat das wunderbar gemacht."

Dass Nmecha, Schade und Co. vor allem spielten, weil andere fehlten, stellte Völler gar nicht erst in Abrede. "Es war eine Zusammenstellung mit vielen jungen Spielern, da hat das eine oder andere nicht so gepasst. Aber das war bewusst so gewählt von Hansi Flick, um ein bisschen etwas auszuprobieren. Das wird bei den nächsten Länderspielen wieder anders aussehen, wenn der ein oder andere zurückkommt."

Wir wussten alle, dass er Weltklasse werden kann, aber er ist als Figur nochmal gereift. Rudi Völler über Kai Havertz

"Die erste halbe Stunde war sicherlich sehr ernüchternd", blickte Völler zurück. Dass es so schwierig werden würde, sei nicht zu erwarten gewesen. Aber: "Die 60 Minuten danach, fand ich, waren so, wie wir uns alle die deutsche Nationalmannschaft vorstellen. Fußballerisch viel besser als vorher." Gar nicht mehr teil nahm an dem Test Kai Havertz. Der Profi des FC Chelsea war wie Nico Schlotterbeck schon angeschlagen abgereist - in den Augen des DFB-Sportdirektors eine klare Schwächung.

Völler schreibt Neuer nicht ab

"Für mich war das wunderbar zu sehen, wie Kai sich in England zu einem absoluten Top-Spieler weiterentwickelt hat. Wir wussten alle, dass er Weltklasse werden kann, aber er ist als Figur nochmal gereift", sagte Völler und verwies darauf, dass er Havertz als Zwölfjährigen zu Bayer Leverkusen geholt habe.

Angesprochen auf die mittelfristig unklare Situation im Tor bemühte sich der 62-Jährige, Ruhe auszustrahlen. Mit Manuel Neuer habe er gesprochen, "er sieht das total sportlich und nüchtern". Nach der Verletzung der langjährigen Nummer eins hat Marc-André ter Stegen - vorübergehend oder nicht - dessen Rolle eingenommen. Völler schreibt Neuer nicht ab: "Er stellt sich diesem Konkurrenzkampf. Er weiß, dass er mit ter Stegen einen Konkurrenten hat."

