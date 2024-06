Havertz abgelöst: Wirtz der jüngste deutsche EM-Torschütze

Die deutsche Startelf im Eröffnungsspiel der Heim-EM war vergleichsweise alt, die Torschützen jedoch sehr jung. Allen voran Florian Wirtz, der zudem eine Bayern-Serie brach.

Bundestrainer Julian Nagelsmann schickte im Eröffnungsspiel der Heim-EM die älteste deutsche Startelf bei einem Turnier seit 24 Jahren auf den Platz. Manuel Neuer, Toni Kroos und Co. sind im Durchschnitt 28,7 Jahre alt - älter war eine Anfangsformation zuletzt bei der EURO 2000. Damals führte Lothar Matthäus zum Start gegen Rumänien (1:1) ein Team an, das im Schnitt 29,8 Jahre alt war.

Die Torschützen zum 1:0 und 2:0 jedoch sind beide erst 21 Jahre alt: Jamal Musiala 21 Jahre und 109 Tage, Florian Wirtz 21 Jahre und 42 Tage. Damit löste der Leverkusener als jüngsten deutschen EM-Torschützen Kai Havertz ab, der 2021 auch in München im Alter von 22 Jahren und acht Tagen gegen Portugal (4:2) traf. Gegen Schottland trug er sich übrigens ebenfalls in die Torschützenliste ein - er verwandelte einen Strafstoß zum 3:0.

Jüngster EM-Torschütze überhaupt ist der Schweizer Johan Vonlanthen, der bei der EM 2004 mit 18 Jahren und 141 Tagen gegen Frankreich erfolgreich war.

Wirtz bricht Bayern-Serie

Mit seinem Führungstreffer im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland (10.) hat Wirtz außerdem eine 50 Jahre währende Serie durchbrochen. Der Leverkusener ist der erste Nicht-Münchner, der im Auftaktspiel bei einem Heimturnier der DFB-Auswahl das erste deutsche Tor erzielt hat.

Bei der WM 1974 traf Bayerns Paul Breitner mit einem Sonntagschuss zum 1:0-Sieg gegen Chile. 1988 bei der EURO stellte Andreas Brehme per Freistoß gegen Italien den 1:1-Endstand her. Und 2006 war es Philipp Lahm, der beim 4:2 gegen Costa Rica ebenfalls in München den Startschuss für das Sommermärchen gab.

Immerhin: Bei Wirtz' Treffer leistete ein Münchner die Vorarbeit. Joshua Kimmich gab die flache Hereingabe von rechts.

Nagelsmann jüngster EM-Trainer der Geschichte

Ein kleines Kapitel EM-Geschichte schrieb mit dem Anpfiff auch Nagelsmann. Der jüngste Bundestrainer der Turnierhistorie ist nun zugleich der jüngste Coach, der je ein Team bei einer EURO betreut hat.

Nagelsmann ist 36 Jahre und 327 Tage alt und damit sechs Tage jünger als der bisherige Rekordtrainer Srecko Katanec. Der frühere Bundesliga-Profi des VfB Stuttgart betreute Slowenien beim EM-Auftakt 2000 im belgischen Charleroi gegen Jugoslawien (3:3).

Jüngster Trainer eines Europameisters ist bisher Jose Villalonga, der Spanien 1964 im Alter von 44 Jahren und 192 Tagen zum Titel führte. Auch der älteste Trainer eines Champions war Spanier: Luis Aragones beim Erfolg seiner Elf 2008 (69 Jahre, 337 Tage). Der älteste EM-Trainer überhaupt ist Giovanni Trapattoni, der 2012 als 73-Jähriger bei Irland auf der Bank saß.