Havelses Matchwinner Froese: "Irgendwie habe ich es geschafft, alle abzuhängen"

Mit einer spektakulären Leistung führte Kianz Froese den TSV Havelse nach seiner Sperre zum zweiten Sieg in Serie - dank seinem ersten Doppelpack inklusive Assist im Profifußball.

Wegen einer Gelbsperre hatte der Kanada-Kubaner in der vergangenen Woche noch beim 1:0 im Olympiastadion gegen Türkgücü München gefehlt. Nun fand sich der Stammspieler von Trainer Rüdiger Riehl wieder zurück in der Startelf und erlebte den zweiten Sieg in Folge, diesmal mit ihm und vor allem dank ihm.

Die Führung durch Damer legte er nach einem Konter auf, als alle inklusive seines Trainers erst dachten, dass er den Zeitpunkt zum Abspiel verpasst hatte, die Chance vertan sei. Nach der Halbzeit, als Meppen mit zwei Topchancen auf den Ausgleich drückte, sorgte der 25-Jährige mit einer spektakulären Lauf für den Ausbau der Führung. Die Szene nach einer Ecke für Gegner Meppen beschrieb Froese am Mikrofon von "Magenta Sport" so: "Der Ball sprang vor mir auf. Dann habe ich ihn mit dem Kopf angenommen und fing einfach an zu rennen. Irgendwie habe ich es geschafft, alle abzuhängen."

So fand er sich rund 80 Meter weiter und mit drei Meppenern hinter ihm vor Keeper Domaschke. Der Rat, das Dribbling dann mit seinem schwächeren linken Fuß abzuschließen, sei von Trainer Rüdiger Ziehl gekommen, wie der später verriet und sagte: "Vom Gefühl her ist Kianz Froese mit Ball schneller als ohne Ball." Den rechten Fuß verwendete der Mittelfeldspieler dann wieder bei seinem Elfmeter-Strahl ins linke obere Toreck, zum 3:0.

Innerhalb von zwei Wochen von "abgeschrieben" in die Nähe des rettenden Ufers

Das Spiel analysierte Froese in seiner Muttersprache Englisch, trotz mittlerweile fünf Jahren in Deutschland, und sprach dabei nur von "wir", von "uns", auch wenn er seine eigenen Tore beschrieb. Sein Trainer Ziehl ordnete ein: "Es war eine Willensleitung. Wir wollten nach dem Sieg gegen Türkgücü nachlegen und ich bin einfach froh, dass wir den Sprung geschafft haben und zumindest vorübergehend den letzten Tabellenplatz verlassen konnten." Den gab der TSV, nun mit 20 Punkten, erst einmal an die Würzburger Kickers ab, die vor ihrem Spiel in Saarbrücken bei 18 Zählern stehen.

"Viele hatten uns schon abgeschrieben in der Winterpause", sagte Ziehl. Nun sind die Havelser wieder in die Nähe des rettenden Platz 16 gekommen, drei Punkte sind es bis dorthin. Folgen die nächsten gleich gegen den BVB? "Die Motivation ist schon nochmal eine andere, gerade wenn man auch auswärts vor vielen Zuschauern spielt", gestand Ziehl nach Abpfiff. "Es ist jetzt ein Kontakt da zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Es gilt jetzt einfach weiter zu arbeiten und weiter zu punkten."