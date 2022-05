Havelses Lakenmacher wird ein Löwe

1860 München hat Fynn Lakenmacher verpflichtet. Der Stürmer kommt von Drittliga-Absteiger TSV Havelse.

In der abgelaufenen Saison lief Lakenmacher in 36 Punktspielen für Havelse auf, dabei erzielte der 22-Jährige fünf Tore und gab eine Vorlage. Den direkten Wiederabstieg des Underdogs konnte der bei Hannover 96 ausgebildete Angreifer nicht verhindern - in der 3. Liga bleibt er aber trotzdem. Denn was sich seit Wochen angebahnt hatte, ist nun offiziell: Der aus Lübbecke stammende Offensivmann wechselt zum TSV 1860 München. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten alle Beteiligten Stillschweigen.

"Fynn gilt als einer der Aufsteiger der Spielzeit 2021/22 und war bei einigen Vereinen, nicht nur der 3. Liga, auf dem Zettel. Daher freuen wir uns, Fynn davon überzeugt zu haben, in einem ambitionierten Konzept den nächsten Schritt mit uns gemeinschaftlich zu gehen", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel zitiert. "Gerade mit seiner Wucht und Athletik gibt er unserem Trainer Michael Köllner nun noch mehr Möglichkeiten und Varianten, das Sturmzentrum zu gestalten und zu besetzen."

Lakenmacher plant den nächsten Schritt

Lakenmacher selbst bezeichnet seinen künftigen Arbeitgeber als "grandiosen Verein mit großer Tradition und fantastischen Fans". Er selbst wolle "den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und hoffe, dass ich mit meinen Qualitäten der Mannschaft beim Erreichen der gemeinsamen Ziele helfen kann".

Bei den Giesingern ist Lakenmacher nach Tim Rieder, Albion Vrenezi (beide Türkgücü München) und Meris Skenderovic (Schweinfurt) der vierte Neuzugang.