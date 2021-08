Havelse zu Gast in Duisburg: Spätstarter MSV erstmals wieder vor Fans

Am Sonntag empfängt der MSV Duisburg nach der zweiwöchigen Quarantäne im Nachholspiel (13 Uhr, LIVE! bei kicker) den TSV Havelse. Havelse nutzte die Pause für Testspiele, während Duisburg am Mittwoch das erste Mal nach der Corona-Pause wieder trainieren konnte.

Bei den Duisburgern ist Marvin Bakalorz nach seiner Erkältung sehr fraglich, und auch Stürmer Aziz Bouhaddouz hat nach seiner Corona-Erkrankung laut Trainer Pavel Dotchev "ordentlich an Substanz verloren." Ab nächster Woche rechnet der Trainer damit, dass Bouhaddouz wieder eine Option sein wird.

Für die Duisburger ist die Partie gegen Havelse ein schwieriges Auftaktspiel. Havelse kommt aus dem laufenden Spielbetrieb und musste nicht kürzertreten. Dotchev sieht die Hoffnung für die Duisburger in den fünf erlaubten Wechseln, weshalb er zusätzlich "die Belastung im Training rausnimmt", damit er am Sonntag auf ausgeruhte Spieler zurückgreifen kann und möglicherweise mit den Einwechselspielern weitere Akzente setzen kann. "Wir wollen die Corona-Pause nicht als Entschuldigung nutzen und am Sonntag gegen Havelse gewinnen", sagte Dotchev abschließend zur Corona-Thematik.

10.000 Fans sind erlaubt

Nach dem 0:1 im ersten Pflichtspiel der Drittliga-Saison hoffen die Spieler des TSV Havelse auf die ersten Punkte. Das letzte Spiel der Duisburger vor den heimischen Fans war am 28. September. Die Duisburger wollen die Kraft der insgesamt möglichen 10.000 Zuschauer nutzen, um mit einem Sieg erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.