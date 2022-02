Havelse: Ziehl sieht "eine Basis" - doch die Zeit wird knapp

Für den TSV Havelse gab es in Köln wieder keinen Sieg - dennoch gewann Cheftrainer Rüdiger Ziehl dem 0:0 Positives ab.

Kurz vor Schluss hätte es im Gastspiel bei Viktoria Köln sogar fast zum Lucky Punch für den TSV Havelse gereicht, doch Leon Damer schloss einen Konter aus aussichtsreicher Position etwas voreilig ab. Es blieb beim 0:0. "Am Ende können wir uns belohnen für ein Spiel, bei dem wir viel investiert haben, viel gelaufen sind, bei dem wir wenig Ball hatten, keine Frage", kommentierte TSV-Coach Rüdiger Ziehl die Großchance bei "MagentaSport".

Die Wiedergutmachung in Form von drei Punkten für die Niederlage gegen Würzburg gelang dem Drittliga-Schlusslicht damit nicht. Ziehl hatte trotzdem "eine Reaktion" erkannt. Zumal "die Priorität war, zu null zu spielen". Die Null stand aber letztlich nicht nur hinten, sondern auch vorne. Dass letztlich auch die magere Ausbeute von 23 Toren in dieser Saison maßgeblichen Anteil an der schwierigen Ausgangslage des Aufsteigers hat, wollte Ziehl nicht verneinen: "Die Tabelle spricht Bände, nämlich dass wir wenig Tore gemacht haben."

Wir müssen mehr Punkte holen und mehr auf Sieg spielen. Rüdiger Ziehl

Von Aufgeben angesichts des Sechs-Punkte-Rückstands auf das rettende Ufer ist beim TSV aber keine Spur. Dafür hatte Ziehl schließlich auch zu viel Gutes im Köln-Spiel erkannt. "Wir haben einen Punkt geholt mit viel Laufarbeit und Disziplin, das ist eine Basis für die nächsten Wochen", sagte er. Gleichwohl im Wissen, "dass am Ende die Spieler weniger" werden. Er kündigt an: "Wir müssen mehr Punkte holen und mehr auf Sieg spielen. Am besten schon am kommenden Spieltag, wenn es gegen Viktoria Berlin geht, das auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht, allerdings auch zwei Spiele weniger bestritten hat.

In jedem Fall heißt es dann aber auch, dass solch Großchancen wie die von Damer ins Tor müssen, soll es mit der Aufholjagd noch etwas werden. Für den Moment aber zeigte sich Ziehl einigermaßen zufrieden: "Am 38. Spieltag wissen wir, ob der Punkt ausreicht oder ob das zu wenig war."