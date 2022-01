Havelse will Gubinelli vom FC Basel ausleihen

Aufsteiger TSV Havelse schleppt die Altlast von acht Punkten Rückstand ans rettende Ufer mit ins neue Jahr, hat personell aber wieder mehr Optionen. Zudem steht eine Leihe kurz bevor.

Am kommenden Freitag eröffnet der TSV Havelse das Jahr 2022 in der 3. Liga. Der MSV Duisburg gastiert dann zum Kellerduell in Hannover. Stürmer Fynn Lakenmacher und seine Kollegen wollen den Abstand zum rettenden Ufer - aktuell fehlen acht Punkte - verkürzen. "Wir haben uns noch nicht aufgegeben", sagt Lakenmacher vor dem Auftakt des Schlusslichts gegen den Tabellen-18., der vier Punkte mehr auf dem Konto und zudem noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

Das einzige Testspiel in der nur gut zehn Tage dauernden Vorbereitung vergeigte der TSV bei Zweitligist Holstein Kiel mit 0:5. Dafür sammelte Trainer Rüdiger Ziehl andere erfreuliche Erkenntnisse. Julius Langfeld feierte nach über dreimonatiger Muskelverletzung sein Comeback. "Seine Schnelligkeit ermöglicht uns wieder andere Optionen", sagt Ziehl. Es gab aber noch weitere Rückkehrer. Rechtsverteidiger Marco Schleef und Außenbahnspieler Torben Engelking standen zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Rasen.

Bisher nur Absagen für Manager Limbach

Trotz dieser Optionen wünscht sich Ziehl weiterhin frisches Personal. Bislang handelte sich Manager Matthias Limbach nur Absagen ein. Die Konkurrenz ist finanzstärker als der kleine Klub aus Garbsen. Zuletzt zog es Mike Bähre vor, zum SV Meppen zu wechseln, anstatt beim TSV zu unterschreiben.

Besser sieht es nun bei Leonardo Gubinelli aus. Der 21-jährige Mittelfeldspieler steht beim FC Basel bis 2023 unter Vertrag und spielt dort in der U 21. Einen Einsatz bekam er auch in der Schweizer U 20. Limbach hofft, dass die mögliche Leihe bis zum Freitag unter Dach und Fach ist. Mit der FCB-U-21 nahm Gubinelli am 4. Januar unter einem neuen Trainer die Vorbereitung auf die Rückrunde auf, welche das Team als Drittletzter der Promotion League (3. Liga) in Angriff nimmt.