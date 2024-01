Havelse will die Vorsaison bestätigen: Drei Rückkehrer sollen dabei helfen

Beim TSV Havelse spricht man von einer ordentlichen Hinrunde. Dennoch soll noch der ein oder andere Platz herausspringen. Freude herrscht derweil über drei Rückkehrer, bedauert wird indes der Abgang eines Urgesteins.

26 Punkte nach 18 Spielen bedeuten Platz acht. Der TSV hat eine ordentliche Hinrunde hingelegt. Auch, wenn es der ein oder andere Punkt mehr hätte sein können. Insbesondere die Heimniederlage gegen den bis dahin noch punktlosen Eimsbütteler TV ärgert Trainer Samir Ferchichi noch heute. Auch wenn er das mit einigen Monaten Abstand relativiert. "Nach dem Sieg gegen uns hat Eimsbüttel noch gegen andere Teams gepunktet", sagt der Coach, der in der Rückrunde mit seinem Team noch einige Plätze gut machen möchte. "Wir wollen den Platz aus der Vorsaison bestätigen", sagt Ferchichi. Damals wurde der TSV Tabellensechster. Angesichts der finanziellen Möglichkeiten der Garbsener ein beachtliches Ergebnis.

Drei Rückkehrer in den Startlöchern

In Havelse wird immer noch auf Amateurniveau gearbeitet, auch wenn das, angesichts des hohen Aufwands, den die vielen Ehrenamtlichen in Havelse leisten, etwas zu negativ rüberkommt. Mit Florian Riedel gibt es einen Sportdirektor. Alle weiteren Positionen werden durch engagiertes Ehrenamt auf dennoch professionellen Niveau aufgefangen. Das die Havelser mit diesem Konstrukt immer wieder Teams wie den SV Meppen, den VfB Oldenburg, Teutonia Ottensen, Phönix Lübeck, die SV Drochtersen/Assel, aber auch den Zweitvertretungen Paroli bieten können, ist bemerkenswert.

Der TSV hat aber auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Region Hannover. Nach 96 ist Havelse der höchstspielende Klub. Talente, die es in der U 23 der Roten nicht schaffen und in der Region bleiben wollen, sind in Havelse gern gesehen. Finanziell müssen diese aber natürlich auch Abstriche hinnehmen. Der TSV gehört etatmäßig ins untere Drittel der Regionalliga Nord. Daher werden die Havelser im Winter auch nicht auf dem Transfermarkt tätig. Neue Spieler wird es nicht geben. "Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden. Zudem haben wir mit Niklas Teichgräber, Emre Aytun und Yannik Jaeschke drei Spieler, die in der Rückrunde wieder dazustoßen. Das bringt zusätzliche Alternativen", sagt der Trainer. Die drei sind nach Langzeitverletzungen wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Urgestein verlässt den Verein

Mit Deniz Cicek verlässt ein Urgestein den TSV dagegen. Cicek spielte mit einer kurzen Unterbrechung seit 15 Jahren für den TSV. Jetzt will der 31-Jährige etwas kürzertreten. Wohin es den Mittelfeldspieler zieht, ist unklar. Es könnte sein, dass Oberligist STK Eilvese seine Transferoffensive fortsetzt und den Havelser verpflichtet. Gegen den STK gewann Havelse am vergangenen Wochenende seinen ersten Test mit 4:1. Weitere Spiele gegen Nieheim (Westfalenliga) und Ramlingen (Oberliga Niedersachsen), in denen sich Testspieler Hassan Özdemir (20) weiter empfehlen darf, folgen, bevor es Anfang Februar in der Regionalliga im Derby gegen Hannover 96 II geht. Ein Trainingslager in der Ferne ist in diesem Winter nicht geplant. "Wir haben hier auch perfekte Bedingungen", sagt Ferchichi, dessen Ziel für die Rückrunde klar ist. "Wir wollen nicht in den Abstiegskampf geraten und auf Platz fünf bis acht einlaufen."