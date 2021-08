Havelse: Vereinsloser Schweers spielt vor

Das zweite Saisonspiel des TSV Havelse gegen den MSV Duisburg musste Corona-bedingt abgesagt werden. Stattdessen bestritt der TSV kurzfristig ein Testspiel gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg. Bei der 1:2-Niederlage kam der vereinslose Lion Schweers zum Einsatz - ob er einen Vertrag bekommt, steht noch offen.

Das Testspiel begann für den TSV nach Plan. Nach 16 Minuten erzielte Fynn-Luca Lakenmacher das 1:0. Nach einer cleveren ersten Halbzeit folgte nach der Pause allerdings der Leistungseinbruch: Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl verlor die Kontrolle über das Spiel. In der 79. Spielminute verwandelte Oldenburgs Maik Lukowicz einen Freistoß zum Ausgleich, kurz vor Schluss erzielte Oldenburg nach einem langen Ball sogar noch den Siegtreffer durch Marten Schmidt.

Die Aufstellung bestand hauptsächlich aus Akteuren, die in der Vorwoche gegen Saarbrücken nicht auf dem Platz gestanden hatten. Dabei spielten sich besonders Schweers und Torschütze Lakenmacher in den Vordergrund. Der Angreifer glänzte mit seinem Tor und der Fähigkeit, Bälle in der Spitze festzumachen. Auch Innenverteidiger Schweers konnte das Spiel für sich nutzen. Er überzeugte mit seiner Übersicht, Passgenauigkeit und Zweikampfstärke.

"Es ist noch nicht mal im Ansatz durch"

Der gebürtige Dortmunder begann seine Profikarriere bei Preußen Münster. Dort spielte er insgesamt fünf Jahre, bis er dann 2019 erstmals nach Würzburg wechselte. Abgesehen vom Vertragsende im Juli letzten Jahres war die einzige Unterbrechung eine Kurzleihe nach Elversberg zum Wintertransferfenster 2020. Seit Mitte letzten Jahres ist er vereinslos. Havelse zeigt sich nun interessiert an dem 25-Jährigen. "Es ist aber noch nicht mal im Ansatz durch", sagt Matthias Limbach, Sportlicher Leiter des TSV, über eine mögliche Verpflichtung des Verteidigers.

Am kommenden Spieltag empfängt der TSV Havelse den FC Magdeburg. Die Gäste starteten mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Saison. Der TSV hofft, nach der Niederlage im ersten Spiel der Saison die ersten Punkte in der aktuellen Drittliga-Spielzeit zu sammeln.