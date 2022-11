Havelse und Lohne beglücken ihre Fans - Ottensen dreht das Spiel

Der SSV Jeddeloh II hat es am Sonntag verpasst, den Samstags-Patzer des VfB Lübeck zu nutzen. Im Gegenteil: Der TSV Havelse gewann in am Ende doppelter Überzahl 4:0. Mit gleichem Ergebnis schickte BW Lohne den VfV 06 Hildesheim nach Hause, Teutonia Ottensen drehte gegen den Bremer SV einen Rückstand.

Sonntags ging es mit drei Partien weiter. BW Lohne duellierte sich im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Henning Rießelmann mit dem VfV 06 Hildesheim. Trotz aller Wirrungen unter der Woche, die Konzentration aufs Sportliche hat offenbar nicht darunter gelitten, jedenfalls kam Blau-Weiß gut ins Spiel. Die optischen Vorteile drückten sich in der 23. Minute in Zählbarem aus, Schepp nutzte eine Unkonzentriertheit in der Hildesheimer Deckung zur Führung. Danach wachte der VfV auf, Sonntag setzte in de 39. Minute einen Schuss aus fünf Metern aber drüber, das hätte es sein müssen. Auch wenn Lohne weiterhin den einen oder anderen Nadelstich setzte, druckvoller agierten nun die Gäste. Allerdings war die Chancenverwertung nicht ihr Steckenpferd, Steinwedel ließ rund um die 60. Minute zwei Hochkaräter ungenutzt. Und das bestrafte Lohne, in der 75. Minute tat sich eine Lücke in der Hildesheimer Abwehr auf, Janssen ließ Torwart Brandt keine Chance. Genauso machte es Przondziono vier Zeigerumdrehungen darauf mit einem Foulelfmeter, 3:0. Den Schlusspunkt setzt Tönnies in der Nachspielzeit nach einem Konter. Mit dem 4:0 gab Lohne das beeindruckende Statement ab, dass es auch ohne Rießelmann guten Fußball spielen kann.

Eine richtungsweisende Begegnung im Abstiegskampf bestritten Teutonia Ottensen und der Bremer SV. Das erste dicke Ding hatten die Gäste: Warm hatte in der 6. Minute schon Torwart Liesegang ausgespielt, doch den Abschluss kratzte Verteidiger Istefo von der Linie. Auch danach war der BSV das tonangebende Team. Und so war das 1:0 durch Goguadze die logische Konsequenz (16.). Bis zur Pause herrschte dann weitgehend Ebbe auf dem Chancenzettel. In der 54. Minute vertrieb Brandt allen Trübsal beim FC Teutonia: Mit einem strammen Schuss aus 15 Metern in den Winkel glich er aus. In der 64. Minute durchlebte Teutonia-Torwart Liesegang nacheinander beinahe Himmel und Hölle des Fußballs: Erst kratzte er einen gegnerischen Abschluss aus dem Eck, doch kurz darauf landete ein kurz ausgeführter Abstoß in den Füßen des Gegners, der BSV nahm dieses Geschenk aber nicht an. Ganz anders in Minute 70 auf der Gegenseite: Lukowicz nahm einen Ball direkt und hämmerte ihn zur Heim-Führung in die Maschen. In der restlichen Spielzeit verlegte sich Ottensen aufs Verteidigen und war damit erfolgreich.

Zudem empfing der TSV Havelse den SSV Jeddeloh II, der mit dem Ziel ins Spiel ging, den Rückstand auf den Spitzenreiter VfB Lübeck auf einen Punkt zu verkürzen. Dieses Unterfangen erhielt allerdings einen frühen Dämpfer: In der 2. Minute kam Engelking im Strafraum zum Schuss und traf prompt für den TSV. Nach kurzer Drangphase des SSV hatte Havelse bis zum Seitenwechsel sogar die klareren Chancen, so zum Beispiel in der 17. Minute, als Kolgeci nach einer Ecke aufs Tor köpfte, der Ball aber in letzter Sekunde von einem Verteidiger geblockt werden konnte. Kurz vor der Pause wurde es nochmal turbulent: Jeddelohs Fernandes sah wegen Schiedsrichterbeleidigung Rot. Somit fiel es den Gästen schwer, den Abstiegskandidaten so wie gewünscht zu fordern. Einzelne Chancen gab es zwar, aber Havelse hatte jetzt Oberwasser und erhöhte in der 70. Minute auf 2:0: Nach einem Angriff über links legte Qela ins Zentrum auf Jaeschke, der vollstreckte. In der 78. Minute ging der nächste Jeddeloher unter die Dusche: Hahn protestierte nach einer in seinen Augen falschen Einwurf-Entscheidung zu vehement und bekam Gelb-Rot. Jetzt ging es dahin, Havelse legte noch zwei Treffer nach: Erst schlenzte Schleef geschickt ins Eck (88.), dann drückte Rufidis am Ende eines Konters das Leder über die Linie (89.).

VfB Lübeck verliert trotz viel Einsatz

Nein, es läuft nicht beim ehemals so souveränen Tabellenführer VfB Lübeck: Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen Havelse und Jeddeloh unterlag der VfB am Samstag im Heimspiel Eintracht Norderstedt mit 0:1. Nach der eher glücklichen Pausenführung der Gäste - Hildebrandt köpfte eine Flanke zum späten 1:0 ein (45.+1), zuvor scheiterte der VfB zweimal am Aluminium - rannte Lübeck mit viel Engagement an und hatte auch im zweiten Abschnitt die besseren Torszenen. Doch die Norderstedter verteidigten den Vorsprung mit großem Engagement.

Neben dem Spitzenreiter war ein weiteres Topteam im Einsatz: Hannover 96 II gewann bei Atlas Delmenhorst mit 2:0 und ist nun schon auf drei Zähler am VfB dran. Es war eine gute Regionalliga-Partie, in der Friedrich für die Gäste im ausgeglichenen ersten Durchgang den Pfosten traf. Die Tore fielen dann nach Wiederanpfiff: Evina brachte Hannover per Foulelfmeter in Führung (60.), Atlas verpasste gleich darauf den schnellen Ausgleich. Die Reserve legte durch Stepantsev das 2:0 nach (66.). Dabei blieb es: Die Hausherren waren in der Folge bemüht, aber nicht zwingend genug.

Das letzte Samstagsspiel stand im Zeichen des Klassenkampfes. Der BSV Rehden drehte dabei gegen das abgeschlagene Schlusslicht Kickers Emden einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg um. Dabei ging es gut los für Emden, Adeniran erzielte aus 14 Metern ins lange Eck das 1:0 (7.). Doch nach Wiederanpfiff entschied die Heimelf die Partie für sich: Jobe nutzte ein Missverständnis in der Emder Defensive für den 1:1-Ausgleich (58.), Sindik brachte seine Mannschaft aus knapp 16 Metern über den linken Innenpfosten mit 2:1 in Führung (66.). Das Schlusslicht hatte darauf keine Antwort mehr.

Weiche unterliegt dem HSV

Freitagabend standen sich der SC Weiche Flensburg und der Hamburger SV II gegenüber. Der Rothosen-Nachwuchs setzte in der 6. Minute die erste Duftmarke, Kilo versenkte einen Abpraller im Flensburger Tor. Die Heimelf reagierte beherzt auf den frühen Nackenschlag, doch im letzten Drittel traf sie zu oft die falschen Entscheidungen. Und so kam der HSV II nach gut einer halben Stunde wieder besser ins Spiel, griff auch zielgerichteter an und durfte in der 38. Minute das 2:0 von Burmeister bejubeln, der vom rechten Strafraumeck via Innenpfosten traf.

Der zweite Durchgang war rund zehn Minuten alt, da bot sich Guder die große Chance auf den Anschluss: Nach Handspiel von Rexhepi gab es Elfmeter. Doch der Weiche-Stürmer blieb gegen HSV-Keeper Brüning nur zweiter Sieger. In der 61. Minute schien Hamburg endgültig auf die Siegerstraße zu biegen, Otuali spitzelte die Kugel aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie. Doch fünf Minuten später köpfte Kramer einen Eckball von Hartmann ein, mit dem 1:3 kehrte die Hoffnung ins Flensburger Lager zurück. Und tatsächlich, in der 70. Minute gab es erneut Handelfmeter für den SC Weiche, diesmal trat Kramer an, und diesmal war er drin, 2:3 aus heimischer Sicht. Das Momentum war nun auf der Seite der Gastgeber, aber die Hamburger konnten mit etwas Mühe und dem nötigen Spielglück ihren Kasten dichthalten.

Der 19. Spieltag wurde bereits vor über einer Woche eröffnet: Der FC St. Pauli II und Holstein Kiel II trennten sich torlos. Das Spiel zwischen Werder Bremen II und dem 1. FC Phönix Lübeck wurde aufs neue Jahr verschoben. Grund dafür sind die Einsätze von SVW-Rechtsverteidiger Lasse Rosenboom bei der U-20-Nationmannschaft.