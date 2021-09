Havelse stellt Negativrekord auf: Keeper Quindt "selber darüber enttäuscht"

Am 7. Spieltag der 3. Liga trafen die beiden Aufsteiger TSV Havelse und Borussia Dortmund II aufeinander. Dabei kassierte Havelse die nächste Pleite und stellte einen Negativrekord auf. Torhüter Norman Quindt sah das Potenzial seiner Mannschaft, war jedoch frustriert.

Das Aufsteiger-Duell am Sonntag: Der TSV Havelse empfing Borussia Dortmund II. In der 69. Minute schoss Richmond Tachie die Gäste zur Führung, die Heimmannschaft konnte keinen Treffer erzielen und kassierte die nächste Pleite.

Wir hatten immer unsere Möglichkeiten. Norman Quindt

"Ich bin selber darüber enttäuscht, dass es so ist, das muss nicht sein. Wir hatten immer unsere Möglichkeit, müssen die nur vorne besser rausspielen. Den Drang haben wir, wir haben Bock und kämpfen um jeden Meter. Dann ist das einfach bitter", gab Havelse-Keeper Norman Quindt im MagentaSport-Interview zu.

Negativrekord eingestellt

Die siebte Niederlage am siebten Spieltag - noch kein Team zuvor startete so schlecht in eine Spielzeit. Damit stellten die Niedersachsen den Negativrekord der 3. Liga ein, der zuvor mit sechs Niederlagen vom Beginn weg bei Carl Zeiss Jena lag (2019/20).

Am Samstag gastiert Havelse bei Absteiger Würzburger Kickers (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker).