Havelse siegt in Spiel eins unter Ferchichi - Ferfelis rettet Atlas einen Punkt

Der TSV Havelse hat am Samstag mit neuem Trainer sein zweites Saisonspiel gewonnen, während es zwischen Atlas Delmenhorst und Weiche Flensburg keinen Sieger gab. An der Tabellenspitze ist der VfB Lübeck nicht im Einsatz, wodurch der SV Drochtersen/Assel bereits am Freitag mit einem 2:0 gegen Hannover II auf Rang eins gesprungen war.

Erfolgreicher Einstand für Neu-Trainer Samir Ferchichi beim Tabellenvorletzten TSV Havelse. Nach einem beherzten Auftritt gewann der TSV das Kellerduell beim FC St. Pauli II mit 2:0. In einem munteren Spiel am Millerntor hatte die Heimelf mehr Ballbesitz, Havelse aber zeigte sich ebenfalls präsent und setzte einzelne Nadelstiche. Ein solcher führte kurz vor der Pause zur ersten Veränderung auf der Anzeigentafel: Jaescke legte ab, der Ex-Paulianer Kolgeci schob zum 1:0 für die Gäste ein (45.+2). Nach der Pause blieb die Partie offen, St. Paulis U 23 wollte zwar, konnte sich aber nicht entscheidend vor dem Tor der Gäste in Szene setzen. Stattdessen legte Havelse die Entscheidung nach: Der TSV konterte, Ilic traf per Kopf zum 2:0 (76.) - gleichzeitig der Endstand. Mit dem zweiten Saisonsieg stellt der TSV den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen wieder her, bleibt aber vorerst auf Tabellenplatz 18.

Zeitgleich verpasste es der SC Weiche Flensburg 08, bei Atlas Delmenhorst in der Spitzengruppe mit dem spielfreien VfB Lübeck gleichzuziehen - 2:2 der Endstand. Die Gäste aus Flensburg erwischten dabei einen Traumstart: Hartmann brachte einen Freistoß von der rechten Strafraumgrenze direkt aufs Tor und markierte so das 1:0 (1.). In Folge verlief die erste Hälfte ausgeglichen, Tore fielen bis zum Seitenwechsel keine mehr. Das änderte sich im zweiten Durchgang: Nach rund einer Stunde verlängerte Ferfelis eine Flanke aus dem Halbfeld zum 1:1 ins lange Eck (61.). Zwar gingen die Gäste wenig später erneut in Führung - Schleemann bediente Guder, der frei am zweiten Pfosten zum 2:1 für Flensburg einschob -, Delmenhorst hatte aber eine weitere Antwort parat: Erneut war es Ferfelis, der nach einer Ecke das 2:2 einköpfte (83.). Für den Goalgetter Tor Nummer acht im achten Regionalliga-Spiel dieser Saison. Am Ende blieb es auch bei der Punkteteilung.

Weiche will zum Spitzen-Duo aufschließen

Die einzige Freitagspartie des 11. Spieltages in der Regionalliga Nord brachte einen Führungswechsel an der Tabellenspitze hervor. Mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen Hannover 96 II zog der SV Drochtersen/Assel zu Hause am VfB Lübeck, dessen Spiel bei BW Lohne übrigens erst am 1. November angesetzt ist, vorbei.

Obwohl auch die 96-Reserve nach zuletzt drei Siegen in Serie mit einer breiten Brust nach Drochtersen gereist war, waren es von Beginn an die Hausherren, die über weite Strecken das Spielgeschehen bestimmten. Richtig brenzlig wurde es in der ersten 45 Minuten aber vor keinem Gehäuse, zu oft verfehlte der häufig beschworene letzte Pass seinen Empfänger. Die wohl beste Chance in Halbzeit eins hatten die Hausherren nach etwas mehr als einer halben Stunde. Durch Zufall gelangte Neumann zentral vor Hannovers Tor an den Ball. Aus rund 16 Metern nagelte er das Leder aber haarscharf am linken Kreuzeck vorbei. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie weiter ab, auch weil Hannover vor allem spielerisch mutiger auftrat und in den Zweikämpfen bissiger agierte. Wie es so oft in ereignisarmen Partien üblich ist, musste schließlich ein Standard herhalten, um das Pendel auf Seiten der Hausherren ausschlagen zu lassen. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld wurde auf den zweiten Pfosten verlängert, wo Neumann goldrichtig stand und das Leder flach in die Maschen donnerte. Eben jener Neumann war es auch, der den Sack nach 71 Minuten zumachte. Nach einem tollen Steckpass setzte der Angreifer zum Dribbling an, ließ zwei Gegenspieler und Gäste-Keeper Stahl sehenswert aussteigen, scheiterte zunächst zwar noch am rechten Pfosten, im Nachschuss drückte er die Kugel aber doch noch über die Linie. Danach war die Luft raus. Drochtersen verteidigte gewissenhaft und ließ nichts mehr anbrennen.

Emden gegen formstarke Kieler

Am Sonntag geht es mit vier Spielen weiter. Dann wollen der Hamburger SV II (5.) und der VfV 06 Hildesheim (7.) oben dranbleiben, während ihre Gegner 1. FC Phönix Lübeck (15.) und Bremer SV (17.) ganz andere Sorgen haben. Apropos "Sorgen", die sind bei Kickers Emden nach bisher nur drei Punkten aus neun Spielen riesengroß. Gegner Holstein Kiel II ist zwar auf dem Papier ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller, doch die Jungstörche fuhren zuletzt zwei Siege am Stück ein.

Zudem stehen sich am Sonntag die punktgleichen FC Teutonia Ottensen (13.) und BSV SW Rehden (12.) gegenüber. Beide sehen sich übrigens zum ersten Mal in einem Liga-Spiel, nachdem die letzten beiden Spielzeiten die Regionalliga Nord auf zwei Staffeln aufgeteilt war.

Zum 11. Spieltag gehört auch noch das Match zwischen Werder Bremen II und dem SSV Jeddeloh II. Das Spiel findet jedoch erst am 19. Oktober statt.