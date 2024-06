Havelse sichert sich Plume aus Oldenburg

Noah Plume wechselt vom VfB Oldenburg zum TSV Havelse und unterschreibt dort einen Vertrag bis Juni 2026. Es ist eine Rückkehr für den 27-Jährigen: Der gebürtige Hannoveraner, der zahlreiche Jugendmannschaften des TSV durchlief und auch den Sprung in den Herrenbereich schaffte, absolvierte fast 200 Spiele für die Havelser, bevor er zum VfB Lübeck und anschließend zum VfB Oldenburg weiterzog. Sportdirektor Florian Riedel freut sich über die Rückkehr: "Er ist für uns ein wichtiges Puzzleteil und passt perfekt in unsere Planungen. In beinahe 200 Spielen bei uns hat er bewiesen, was er kann. Seine Zweikampfführung, Kopfballstärke, Erfahrung und Mentalität werden uns enorm weiterhelfen."