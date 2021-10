Havelse: Nach Zwischenhoch harte Landung

Nur fünf Tage nach dem hart umkämpften 4:3 bei Viktoria Berlin, in dem der Klub große Moral bewiesen hatte und trotz dreimaligem Rückstand am Ende den Sieg davongetragen hatte, musste Aufsteiger TSV Havelse am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison eine derbe Niederlage einstecken.

Nach der bitteren Niederlage gegen den FCK muss Trainer Rüdiger Ziehl sein Team wieder aufrichten. imago images/Kirchner-Media