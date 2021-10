Havelse muss monatelang auf Henschel verzichten

Im Testspiel gegen Hannover 96 zog sich Erik Henschel einen Kreuzbandriss zu und wird dem TSV Havelse auf unbestimmte Zeit fehlen.

Steht seit Februar an der Leine unter Vertrag: Erik Henschel. imago images/Joachim Sielski

Wie der TSV Havelse am Dienstag mitteilte, wird das Team von Trainer Rüdiger Ziehl im Kampf um den Klassenerhalt für lange Zeit auf Erik Henschel verzichten müssen. Der Defensivspezialist, der im Februar vom HSC Hannover nach Garbsen gewechselt war, erlitt im Testspiel gegen Hannover 96 kurz nach seiner Einwechslung einen Kreuzbandriss. Wie lang das aktuelle Schlusslicht der 3. Liga ohne die Dienste des 25-Jährigen auskommen muss, steht noch nicht fest.

Zuletzt schien der TSV den Saisonstart mit sieben Niederlagen am Stück überwunden zu haben. Doch das Zwischenhoch des Aufsteigers mit drei ungeschlagenen Spielen in Serie, die den Havelsern alle ihrer sieben Punkte einbrachten, wurde jäh durch die 0:6-Pleite gegen Kaiserslautern gestoppt. Die Mannschaft von der Leine wird es also weiterhin schwer haben und muss um jeden Punkt kämpfen - bis auf Weiteres ohne Henschel.