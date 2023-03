Haushoher Favorit München - und eine Serie mit Überraschungspotenzial

Am Dienstagabend geht es los, in der DEL wird in den Play-offs 2023 der Meister ermittelt. Eine Vorschau auf das Viertelfinale ...

EHC Red Bull München (1.) - Fischtown Pinguins (8.)

Die Ausgangslage: Mit großem Abstand war München um den frisch gebackenen "Spieler des Jahres" Yasin Ehliz das beste Team der Hauptrunde. Gegner Bremerhaven, das satte 35 Punkte weniger holte als der Primus, rutschte dagegen in der Schlussphase der Saison in der Tabelle ein wenig ab und musste so ins Qualifikationsrunden-Duell mit den Nürnberg Ice Tigers, gegen die allerdings beide Spiele gewonnen wurden (3:1, 4:2).

Das Personal: Mit Ausnahme des wegen eines möglichen Dopingvergehens weiter suspendierten Yannic Seidenberg kann Meistertrainer Don Jackson wohl aus dem Vollen schöpfen. Bei Bremerhaven fehlten schon in der Quali-Runde gegen Nürnberg mit Verteidiger Nicholas Jensen und den Stürmern Skyler McKenzie und Ross Mauermann zwei wichtige Spieler verletzt aus, in Spiel zwei fehlte dann mit Antti Tyrväinen auch noch ein dritter Angreifer.

Die Hauptrunde: Überraschend ausgeglichen präsentierten sich die Duelle. Das erste Spiel Ende Oktober ging mit 1:0 denkbar knapp an den Außenseiter. Wenige Wochen später gewann München das zweite Spiel in Bremerhaven mit 2:1. Kurz vor Weihnachten waren in München wieder die Pinguins mit dem Siegen (4:2) an der Reihe, ehe die Oberbayern das vierte Hauptrundenspiel Anfang Februar mit 5:2 für sich entschieden.

Fazit: Es ist die eindeutigste Konstellation des Viertelfinals. München geht als haushoher Favorit und Titelaspirant Nummer eins in die Play-offs. Gegen die auch noch ein wenig verletzungsgeplagten Norddeutschen wäre alles andere als ein glattes Weiterkommen schon eine Überraschung.

ERC Ingolstadt (2.) - Düsseldorfer EG (7.)

Die Ausgangslage: Zwei DEL-Neulinge (als Cheftrainer) treffen mit dem frisch gebackenen "Trainer des Jahres" Mark French und Roger Hansson aufeinander. French gelang es dabei auf Anhieb, mit seinen Ingolstädtern attraktives, temporeiches Offensiveishockey anzubieten - und dies sogar so konstant, dass die Oberbayern bis auf Rang zwei stürmten und als einziges Team neben München die 100-Punkte-Marke knackten. Auch für Hansson verlief die Debütsaison lange Zeit sehr gut, ehe die direkte Play-off-Qualifikation am Ende knapp verpasst wurde. Doch mit zwei beeindruckend klaren Siegen gegen Frankfurt in der Quali-Runde (5:0, 5:1) machte die DEG den Einzug ins Viertelfinale nach kurzem Nachsitzen perfekt.

Das Personal: Brian Gibbons fällt bei Ingolstadt nach Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Der zuletzt verletzte Wayne Simpson (Syndesmose) soll indes zurückkehren. Bei der DEG ist die Saison für die ebenfalls Langzeitverletzten Kyle Cumiskey (Kreuzbandriss) und Brendan O'Donnell bereits beendet.

Die Hauptrunde: Stets siegten die Heimteams. Erst gewann Düsseldorf noch früh in der Saison zweimal zu Hause (4:3 OT, 4:2), dann entschieden die Schanzer ihre beiden Heimspiele im Januar und Februar (4:3, 3:1) für sich.

Fazit: Ingolstadts herausragende Offensive ist nur schwer zu stoppen, aber Düsseldorf hat mit dem norwegischen Nationalkeeper Henrik Haukeland den "Torhüter des Jahres" in seinen Reihen, der Spiele im Alleingang entscheiden kann. Überhaupt verfügte die DEG in der Hauptrunde über die drittbeste Abwehr der DEL (nur 137 Gegentore). Ein gewisses Überraschungspotenzial besitzt die Serie daher durchaus.

Adler Mannheim (3.) - Kölner Haie (6.)

Die Ausgangslage: Das Duell zweier Branchengrößen ist ein DEL-Klassiker. Unter unterschiedlichen Voraussetzungen: Denn während Mannheim nach fünf Niederlagen in Folge Ende Februar mit zwei Siegen am letzten Hauptrunden-Wochenende gerade noch die Kurve bekam, blieben die Haie in den letzten sechs Spielen nach regulärer Spielzeit ungeschlagen und holten 16 von 18 möglichen Punkten - mit dem beeindruckenden Torverhältnis von 32:13. Und so spurtete das Team von Coach Uwe Krupp sogar noch vorbei am rheinischen Rivalen DEG bis auf Platz sechs, der zur direkten Viertelfinalteilnahme berechtigt. Kein Wunder daher, dass der ehemalige Nationaltrainer und einstige Stanley-Cup-Sieger optimistisch in die Serie geht.

Kurios: In einem möglichen Spiel sechs der Serie müssten die Haie bis nach Krefeld ausweichen, weil die heimische Halle durch ein Helene-Fischer-Konzert nicht verfügbar ist.

Das Personal: Bei den Adlern waren zuletzt einige Spieler angeschlagen. Nummer eins Felix Brückmann ist jedoch zum Start rechtzeitig fit, die Verteidiger Matt Donovan und Thomas Larkin womöglich ebenfalls. Korbinian Holzer sowie die Stürmer Jordan Szwarz und Nigel Dawes fehlen allerdings womöglich zumindest zu Beginn der Serie. Köln hat dagegen voraussichtlich alle Mann an Bord.

Die Hauptrunde: Erst am 4. November traf man sich erstmals, die Adler siegten mit 3:1 in Köln. Danach waren aber gleich dreimal die Haie dran. Im zweiten Heimspiel gewannen die Rheinländer mit 4:2, um danach auch beide Duelle in der Kurpfalz für sich zu entscheiden (2:1 OT, 5:2).

Fazit: Die Form spricht für die Haie, auch die Tatsache, dass bei den Adlern einige Spieler angeschlagen sind oder sogar noch fehlen, ist sicher kein Nachteil für die Domstädter. Eine enge Serie ist daher wahrscheinlich.

Straubing Tigers (4.) - Grizzlys Wolfsburg (5.)

Die Ausgangslage: Der (nach Absteiger Bietigheim) kleinste DEL-Standort aus Niederbayern ist dies auf finanzieller Ebene längst nicht mehr und beendete die Hauptrunde zum dritten Mal in den letzten vier Jahren unter den besten Vier. Etwas schwankender waren die Leistungen der Grizzlys, die Mitte Februar aus den ersten Sechs abzurutschen drohten, dann aber fünf der letzten sechs Saisonspiele gewannen und so letztlich mit 93 Punkten knapp vor Köln (92) und Düsseldorf (91) auf Rang fünf ins Ziel kamen.

Das Personal: Straubings U-23-Akteur Yannik Valenti fällt bis zum Saisonende aus, bei Wolfsburg fehlte zuletzt Verteidiger Ryan Button verletzungsbedingt.

Die Hauptrunde: Wie zwischen Ingolstadt und Düsseldorf entschied stets jeweils das Heimteam die Spiele für sich. Straubing gewann 5:2 Mitte Oktober und 5:4 nach Penaltyschießen Anfang Dezember. Wolfsburg siegte zu Hause im November und Januar (5:1, 4:3).

Fazit: Nur fünf Punkte trennten beide Teams in der Abschlusstabelle. Vieles spricht ebenfalls für eine enge Serie, in die die Süddeutschen als das etwas offensivstärkere, Wolfsburg als das defensivstärkere Team gehen. Wird Nationaltorwart Dustin Strahlmeier zum Zünglein an der Waage für die Niedersachsen?