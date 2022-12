Hauser siegt überlegen - Deutsches Trio in den Top Ten

Die Österreicherin Lisa Theresa Hauser gewann im finnischen Kontiolahti im Sprint über 7,5 Kilometer nach einer famosen Vorstellung. Als beste Deutsche landete Anna Weidel auf Platz 5.

Biathletin Anna Weidel ist beim Sprint im finnischen Kontiolahti als beste Deutsche auf Rang fünf gelaufen und hat ihr erstes Weltcup-Podium der Karriere nur um 2,4 Sekunden verpasst. Die 26-Jährige legte am Samstag mit schnellem und fehlerfreiem Schießen den Grundstein für die beste Weltcup-Platzierung ihrer Karriere, mit der sie die interne WM-Norm knackte.

Nach den 7,5 Kilometern hatte Weidel 26,6 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Lisa Theresa Hauser. Die Österreicherin blieb ebenfalls ohne Fehlschuss und setzte sich mit 17,3 Sekunden Vorsprung vor Lisa Vittozzi (1 Fehler) aus Italien durch. Rang drei sicherte sich die Schwedin Linn Persson (0 Fehler/+ 24,2 Sekunden).

Weidel überrascht sich selbst

"Ich bin selber total überrascht. Mit dem Schießen hatte ich noch nie große Probleme gehabt, im Laufen muss ich noch was tun", sagte Weidel in der ARD. Für ihre Schießeinlagen brauchte sie lediglich 18 und 24 Sekunden. In der Laufzeit lag sie aber nur auf Rang 34.

Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick musste eine Strafrunde laufen und hatte nach den 150 Extra-Metern als Sechste 31,6 Sekunden Rückstand. Das starke deutsche Mannschaftsergebnis komplettierte Sophia Schneider (1 Fehler/+ 34,2 Sekunden) als Achte. Damit holte auch sie nach Herrmann-Wick, der Sprint-Elften Vanessa Voigt (1/+ 39,6 Sekunden) und Weidel die WM-Norm. Somit haben die deutschen Damen eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) am Sonntag. Einzig Juliane Frühwirt kam als 57. (3/2:00,2 Minuten) abgeschlagen ins Ziel.

