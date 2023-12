Hauptsponsor zieht sich zurück: Wiedenbrücks Regionalliga-Zukunft wankt

Der SC Wiedenbrück kämpft in der Regionalliga West gegen den Abstieg und bräuchte dafür dringend Geld für neue Offensivkräfte. Ausgerechnet jetzt setzt der Rückzug des Hauptsponsors ein dickes Fragezeichen dahinter, ob der SCW überhaupt eine Zukunft auf viertklassigem Niveau hat.

Dem SC Wiedenbrück stehen die schwierigsten Monate der Vereinsgeschichte bevor. Hauptsponsor Burckhard Kramer kündigte für den kommenden Sommer seinen Rückzug an. Der Unternehmer (3C Gruppe) wird seinen bis zum Saisonende laufenden Sponsorenvertrag nicht verlängern. Damit steht vor allem die Zukunft der Regionalliga-Mannschaft der Emsstädter in den Sternen.

Die Vorstände Horst Pflügler und Dominik Jansen stellten klar, dass man keine finanziellen Wagnisse eingehen und im Zweifelsfall auf einen Lizenzantrag für die vierte Liga verzichten werde. Vorrang hätten eindeutig die Interessen der mehr als 1000 Mitglieder - darunter etwa 500 Kinder und Jugendliche.

Mit einem geschätzten Etat von einer Million Euro für die Regionalliga-Elf gehört der SC Wiedenbrück zu den finanzschwächsten Klubs der Staffel West. Kramer soll etwa ein Drittel zu diesem Etat beigetragen haben. Genaue Zahlen gab keiner der Beteiligten preis.

Der SCW bemüht sich laut Jansen und Pflüger, die nach eigener Aussage überrascht wurden von Kramers Entscheidung, um neue Geldgeber. "Es gibt in Rheda-Wiedenbrück 300 Gewerbetreibende", sagte Jansen trotzig. Er wisse aber auch, dass es in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten eine Herkulesaufgabe sei, neue Finanzquellen zu erschließen. Man wolle aber bis zum 31. März, dem Stichtag für die Beantragung der Regionalliga-Lizenz, nichts unversucht lassen.

Meine Unterstützung wird der Verein bis zum letzten Tag meines Vertrages immer zu 100 Prozent in allen Bereichen bekommen. Trainer Daniel Brinkmann

Unterstützung kündigte bereits Daniel Brinkmann an. Der Trainer der Regionalliga-Mannschaft, dessen Kollegen im Trainerstab und deren Spieler möchten Ideen entwickeln, um mitzuhelfen, das drohende Aus für das Aushängeschild des Vereins abzuwenden. Wie das konkret aussehen soll, ließ der 37-Jährige noch offen. "Grundsätzlich bin ich Optimist und sehe in allem Unangenehmen auch eine Chance. Wir sind es gewohnt, aus wenig viel zu machen. Meine Unterstützung wird der Verein bis zum letzten Tag meines Vertrages immer zu 100 Prozent in allen Bereichen bekommen", betonte er.

Die Nachricht von Kramers Rückzug kam aus sportlicher Sicht zur Unzeit. Der SC Wiedenbrück rangiert auf dem ersten Abstiegsplatz und hat ein Stürmerproblem. In der Defensive ist das Team ähnlich stark wie einige Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, im Angriff aber mit nur 17 erzielten Treffern in 18 Partien viel zu harmlos. Nur Tabellennachbar Rot Weiss Ahlen (16 Tore) ist diesbezüglich noch schwächer. Für torgefährliche Winterzugänge fehlen dem schon zuvor nicht auf Rosen gebettetem Klub von der Rietberger Straße nun aber erst recht die Finanzmittel.