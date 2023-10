Hauptsponsor unterstützt Aktion: Frankfurt läuft in Sondertrikots auf

Eintracht Frankfurt wird am Wochenende in Sondertrikots auflaufen - um die gemeinnützige Organisation "Tent Partnership for Refugees" zu unterstützen.

Eintracht Frankfurt und Hauptsponsor "Indeed" setzen sich gemeinsam für Geflüchtete ein. Deswegen wird die Profimannschaft der Männer im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim, die U 21 beim Regionalliga-Match in Fulda-Lehnerz sowie das Profiteam der Frauen im Heimspiel gegen Leipzig an diesem Wochenende in einem Sondertrikot auflaufen.

Statt des Schriftzuges vom Hauptsponsor wird das Logo der gemeinnützigen Organisation "Tent Partnership for Refugees (Tent)" die Trikotbrust zieren. "Tent" ist ein Netzwerk von über 300 großen Unternehmen, die sich weltweit für die wirtschaftliche Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt engagieren. Am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) werden die Eintracht-Profis auch von Einlaufkindern aus geflüchteten Familien auf das Spielfeld begleitet.

"Menschen in Jobs zu bringen ist wie Sport eine der stärksten Faktoren für die gesellschaftliche Integration von Geflüchteten und ermöglicht es den Migranten, in ihrem neuen Land wieder auf eigenen Füßen zu stehen", wird Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG, zitiert: "Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, gemeinsam mit unserem Hauptsponsor Indeed auf dieses Thema aufmerksam zu machen."

Bereits die dritte Aktion von SGE und "Indeed"

Es ist nicht das erste Mal, dass Eintracht Frankfurt und "Indeed" die Werbefläche auf der Brust der Trikots einem guten Zweck widmen. Auch den Themen "Platz für Vielfalt" und "Black Lives Matter" schenkte man bereits größere Aufmerksamkeit.

"Indeed" und "Tent" bringen beide Seiten auch ganz praktisch zusammen - schon auf der anstehenden Job- und Karrieremesse am 19. Oktober in Berlin. An diesem Tag veranstalten beide Partner gemeinsam mit dem UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, und "Kiron", einem gemeinnützigen Aus- und Weiterbildungsanbieter, zum ersten Mal gemeinsam eine Jobmesse in Deutschland, die sich gezielt an Geflüchtete richtet.