Hauptsponsor Rewe verlängert beim 1. FC Köln

Die bereits 14 Jahre währende Partnerschaft zwischen dem 1. FC Köln und Rewe wird ausgedehnt.

Seit der Spielzeit 2007/08 ist die Rewe Group Haupt- und Trikotpartner des 1. FC Köln. Nun verlängerten die Geißböcke den Deal um drei weitere Jahre bis 2025.

Die Partnerschaft geht weit über das Sponsoring hinaus: Der 1. FC Köln und die Rewe Group engagieren sich seit langem gemeinsam im sozialen Bereich, zum Beispiel für die Tafeln ebenso wie für Integrationsprojekte und Nicht-Diskriminierung.

"Wir haben Auf- und Abstiege zusammen erlebt, haben gemeinsam den FC in Europa repräsentiert und haben zueinandergestanden, als die Corona-Pandemie für ein sehr schweres Fußballjahr in der Bundesliga gesorgt hat. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, gemeinsam in die Zukunft zu gehen und unsere sozialen Projekte, die uns sehr wichtig sind, weiter zusammen in die Tat umzusetzen", wird FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in einer Vereinsmitteilung zitiert.