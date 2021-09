"Hauptsache es klingelt": Heider steht sinnbildlich für den VfL

Der VfL Osnabrück kommt immer besser in Fahrt. Dass der Zweitliga-Absteiger am Montagabend beim 3:0 gegen Viktoria Köln bereits den dritten Sieg in Folge feierte, hatte eine Menge mit Marc Heider zu tun. Der 35-Jährige wird immer wertvoller - weil er das verkörpert, was den VfL ausmacht.

Trug am Montagabend entscheidend zum dritten VfL-Sieg in Folge bei: Marc Heider. imago images

Es war eine bezeichnende Szene, eine, die stellvertretend stand für den Auftritt des VfL Osnabrück. Es lief gerade die 68. Minute an der Bremer Brücke, als Marc Heider den Ball aus dem Mittelfeld nach vorne köpfte, dorthin, wo keiner seiner Mitspieler zu finden war - doch Heider setzte nach.

Osnabrücks Angreifer wollte die Kugel nicht einfach verloren geben - und er holte sie sich zurück, indem er sie Simon Handle am Strafraum von Viktoria Köln wieder abluchste. Sekunden später lag der Ball im Netz, es war das 2:0 für Osnabrück, ein Tor, das all das in sich vereinte, was das Spiel des VfL an diesem Montagabend ausmachte: Glaube, Entschlossenheit, Abgeklärtheit und auch ein wenig Spielglück.

Tore "zu einem guten Zeitpunkt"

Nach der Partie sprach Daniel Scherning von einem "absolut geilen Brückentag", als er am Mikrofon von "Magenta Sport" stand. Osnabrücks Coach räumte einerseits ein: "Alle drei Tore sind zu einem guten Zeitpunkt gefallen - in einer Phase, in der wir nicht ganz so gut waren." Andererseits gratulierte Scherning seinem Team aber auch zu einem "sehr intensiven Spiel".

Es ist wichtig, dass wir eine Heimmacht werden. Marc Heider

Tatsächlich hatte Osnabrück vor 7767 Zuschauern voller Hingabe gespielt. Dass der leidenschaftliche Auftritt mit dem dritten Sieg in Folge belohnt wurde, war nicht zuletzt auf Heider zurückzuführen. Der 35-Jährige hatte ja nicht nur das 2:0 erzielt, sondern auch schon das Führungstor. Bei seinem Seitfallzieher war zwar auch eine Menge Glück im Spiel, weil er den Ball nicht richtig traf, doch das war ihm hinterher vollkommen einerlei. "Hauptsache es klingelt", betonte Heider und sagte in Bezug auf den hohen Aufwand, den die Mannschaft einmal mehr für den Erfolg betrieben hatte: "Das wollen wir in den nächsten Spielen auch machen."

Nach seinem Doppelpack hat Heider bereits sieben Scorerpunkte auf seinem Konto. Der Routinier wird immer wertvoller - und er weiß, worauf es in den kommenden Wochen ankommt. "Es ist wichtig, dass wir eine Heimmacht werden", meinte Osnabrücks Kapitän am Montagabend. Die ersten beiden Heimspiele gegen Wehen Wiesbaden und Duisburg hatte der VfL jeweils mit 0:1 verloren - doch jetzt kommt die Mannschaft mehr und mehr in Tritt. Eine Entwicklung, an der Heider einen großen Anteil hat.