Hauptrunden-Showdown am Rhein: Kegelt Bonn Alba von Platz eins?

Alba Berlin führt die Tabelle der Basketball-Bundesliga an. Am Abend könnte sich das ändern.

Meister Alba Berlin kennt die Höhe der Hürde, die am Abend auf ihn wartet. "Bonn ist das beste Team dieser Saison", betonte Trainer Israel Gonzalez mit Blick auf das Spiel am Rhein (19 Uhr/TV & Stream: MagentaSport), "zu Hause haben sie bisher noch nicht einmal verloren." 6000 Fans werden den Telekom Dome bis auf den letzten Platz füllen.

Berlin steht mit 29:2 Siegen auf Tabellenplatz eins, Bonn (27:2) folgt dicht dahinter und hat zwei Spiele weniger absolviert. Die bislang einzige Saisonniederlage setzte es für den Champions-League-Halbfinalisten Mitte Januar in Berlin (76:81). Gewinnt Alba, das sich auch im Pokal gegen die Baskets knapp durchsetzte, auch das Auswärtsspiel, ist dem Titelverteidiger der Hauptrundensieg und das damit verbundene Heimrecht bis zum Ende der Play-offs fast sicher.

Berliner "etwas ausgeruhter"

"Das Spiel gegen Bonn wird auf jeden Fall ein richtiger Fight", prophezeit Alba-Nationalspieler Johannes Thiemann: "Nach dem Ende der Euroleague-Saison sind wir diesmal in einer Situation, in der wir etwas ausgeruhter in die Partie gehen können. Wir werden auch all unsere Kraft brauchen, um die Bonner zu schlagen."

Für Gonzalez verteidigen die Bonner "unglaublich physisch und sind zudem ein starkes Rebounding-Team. Ob wir das Rebound-Duell gewinnen, wird aus meiner Sicht spielentscheidend sein", so der Spanier: "Wir müssen unseren besten Basketball spielen, um zu gewinnen."

Iisalo: "Platz eins in den Play-offs äußerst hilfreich"

zum Thema Direktvergleich Bonn vs. Alba

"Man spürt, dass es ein wichtiges Spiel ist", sagt auch Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo. "Wer morgen gewinnt, hat gute Chancen darauf, nach der Hauptrunde auf Platz eins zu stehen, was in den Play-offs äußerst hilfreich ist", so der Finne auf der Website der Bonner. "Es ist für uns zudem ein Gradmesser, um herauszufinden, wo wir im Vergleich gegen eines der besten Teams der Liga stehen."

Die Bonner wissen: Bei einem Sieg mit mindestens sechs Punkten Vorsprung würden sie sich den direkten Vergleich sichern. Doch auch ein knapperer Erfolg ließe die Tabellenführung wieder in ihre Hände wandern.