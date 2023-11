Hauptmann: "Wir nehmen auf jeden Fall Schwimmwesten mit"

Zweiter Anlauf: Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird die Partie zwischen Saarbrücken und Dresden erneut ausgespielt. Im Vorfeld war SGD-Akteur Niklas Hauptmann zu Scherzen aufgelegt.

Am 29. Oktober fand die Partie zwischen Saarbrücken und Dresden zum ersten Mal statt. Zur Pause stand es 0:0, anschließend ging es nicht weiter, da der Platz unter Wasser stand. Es wurde sich in der Folge dazu entschlossen, die Partie komplett zu wiederholen. Die Nachholpartie findet nun am kommenden Wochenende statt, wo in der 3. Liga Pause ist.

Natürlich geht der Blick der Profis in den Smartphones in diesen Tagen auch auf die Wetter-App. "Sieht nicht so prickelnd aus", sagt Niklas Hauptmann, während er auch Dresden in den wolkenverhangenen Himmel blickt. In den vergangenen Tagen gab es in Saarbrücken einige Regenschauer und auch für die kommenden Tage ist Niederschlag gemeldet. Fällt die Partie also erneut ins Wasser?

"Da krieg’ ich schon wieder ein schlechtes Gefühl. Wir nehmen auf alle Fälle Schwimmwesten mit", grinst Hauptmann und fügt an: "Ich hoffe, dass das Spiel am Sonntag unter normalen Bedingungen stattfindet." Irgendwelche Schlüsse aus dem ersten Duell kann der 27-jährige Mittelfeldmann nicht ziehen: "In meinen Augen war das purer Zufall. Wir bereiten uns von Neuem darauf vor."

"Wir bekommen da nichts geschenkt"

Tabellenführer Dresden kann die Partie auf jeden Fall nutzen, um den Vorsprung auf Platz drei auf zehn Punkte zu erhöhen. Beim 15. aus Saarbrücken geht der Ligaprimus als Favorit ins Spiel. Zudem hat Dynamo den Rückenwind aus dem 5:1 bei Viktoria Köln im Rücken.

Klar will der Ligaprimus nun nachlegen. "Ja, das wäre schön. Wir wissen aber alle, dass es wieder von null losgeht", so Hauptmann, der ergänzt: "Über Saarbrücken fährst du nicht einfach drüber. Wir bekommen da nichts geschenkt, sollten uns nicht von deren schwieriger Phase täuschen lassen."