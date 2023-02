Hauptmann: Der filigrane Kämpfer

Das ganz große Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen ist ausgeblieben. Jedoch bewies Dynamo Dresden Nehmerqualitäten. Und einer lieferte.

Durch das 1:1 gegen Viktoria Köln verpasste Dynamo den Sprung auf den Relegationsrang. Entsprechend groß war die Enttäuschung, zumal die Dresdner über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft waren. "Nach fünf Minuten hatten wir schon drei Riesenchancen. Verwerten wir mindestens eine, lenken wir das Spiel in unsere Richtung", erklärte Trainer Markus Anfang. Stattdessen gingen die Gäste durch einen Treffer von Robin Meißner in Führung.

Die SGD bewies jedoch Nehmerqualitäten und unterstrich bis zur Pause das in den vergangenen Wochen gesammelte Selbstvertrauen. Der Ausgleich durch Dennis Borkowski nur Sekunden vor dem Ende des ersten Durchgangs war folgerichtig. Köln blieb im zweiten Abschnitt zwar zu jeder Zeit gefährlich, Dynamo aber das bessere Team. "Wir wollten den Sieg unbedingt, aber irgendwie wollte der Ball nicht rein", erklärte Niklas Hauptmann.

Der 26-Jährige war an diesem Tag mit Abstand der auffälligste Spieler in Schwarz-Gelb. Dynamos Mittelfeldmotor setzt das, was die Verantwortlichen bei seiner Rückholaktion vom 1. FC Köln im Sommer erwartet haben, seit Wochen immer besser um. Hauptmann ist absoluter Führungsspieler, grätscht und verteilt Bälle gleichermaßen stark. Das merkt natürlich auch Anfang: "Haupe hat sehr lange nicht gespielt. Ich finde, dass er immer besser reinkommt und die Belastung verkraftet. Er kann dem Spiel immer mehr Akzente verleihen", sagt der Trainer über die Leistungen seines Profis.

Dennoch müsse man die körperliche Verfassung des filigranen Kämpfers immer im Auge behalten. Der Rechtsfuß hat in dieser Saison bereits sieben von 17 möglichen Spielen verpasst, plagte sich lange Wochen mit Fußproblemen. Dass er diese Phase zumindest mental hinter sich gelassen hat, ist offensichtlich.

Natürlich stehen Torjäger wie Ahmet Arslan (14 Treffer) und der am Wochenende erneut erfolgreiche Borkowski (sechs Tore) mehr im Rampenlicht als Hauptmann. Dennoch könnten dessen Fähigkeiten im weiter relativ offenen Aufstiegsrennen irgendwann noch entscheidend werden.

Eine ganz schwierige Aufgabe steht am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bevor: Dynamo muss zum Tabellenführer nach Elversberg. Nach zwei freien Tagen nahmen die Dresdner am Dienstag die Vorbereitung auf das Topspiel auf.