Hauge und Lindström sorgen für einen kleinen Lichtblick

Trotz des unterm Strich grotesk schlechten Auftritts beim 2:5 in Dortmund schafften es zwei Neuzugänge, sich in den Vordergrund zu spielen und für Einsätze von Beginn an zu empfehlen: Jens Petter Hauge (AC Mailand) und Jesper Lindström (Bröndby IF). Das Duo verschärft in der Offensive den Konkurrenzkampf.

Kurbelten sie das Offensivspiel an: Jens Petter Hauge und Jesper Lindström. imago images/Jan Huebner