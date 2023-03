Hattrick: Roglic gewinnt erneut - Kämna fällt zurück

Der Slowene Primoz Roglic steht kurz vor dem Gesamtsieg beim italienischen Etappenrennen Tirreno-Adriatico. Derweil verlor Lennard Kämna ein paar Sekunden und rutschte damit vom Podium.

Dritter Sieg in Serie: Primoz Roglic ist bereits in Topform. IMAGO/Belga

Der dreimalige Vuelta-Sieger Roglic gewann das sechste und vorletzte Teilstück rund um Osimo über 194 km und bleibt nach seinem dritten Etappensieg in Folge souverän im Blauen Trikot.

Der deutsche Hoffnungsträger Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), der nach dem vierten Tag noch ganz vorne gelegen hatte, kam in einer größeren Verfolgergruppe mit 20 Sekunden Rückstand auf Roglic ins Ziel und fiel damit in der Gesamtwertung auf Rang vier zurück.

"Wir waren am vorletzten Anstieg in einer guten Position. Wir haben alles gegeben. Ich konnte den besten Jungs nicht folgen. Ich war in der zweiten Gruppe, mehr ging nicht. Es haben ein paar Prozent gefehlt", sagte Kämna und fügte hinzu: "Ich kann mit meiner Form zufrieden sein."

Auf der anspruchsvollen Strecke gespickt mit vielen kurzen, giftigen Anstiegen setzte sich Roglic vom Team Jumbo-Visma im Zielsprint vor dem Briten Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) und Joao Almeida (UEA Team Emirates) aus Portugal durch, die dadurch in der Gesamtwertung an Kämna vorbeizogen und den Deutschen von einem Podestplatz verdrängten.

Den einzigen Zwischensprint des Tages schnappte sich Nikias Arndt aus Buchholz (Bahrain Victorious). Roglic, der in diesem Jahr um den Gesamtsieg beim Giro d'Italia kämpfen will, hat vor dem abschließenden Teilstück am Sonntag rund um San Benedetto del Tronto (154 km) 18 Sekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger Almeida. Kämnas Rückstand auf Roglic beträgt 34 Sekunden.

Roglic dürfte sich am Sonntag den Gesamtsieg nicht mehr nehmen lassen, denn auf der siebten Etappe mit Start und Ziel in San Benedetto del Tronto verlaufen die letzten 80 Kilometer komplett über flaches Terrain. "Wir wissen aus Erfahrung, dass es nicht vorbei ist, bis es morgen wirklich vorbei ist", warnte der Slowene indes noch.

6. Etappe Osimo/Italien - Osimo/Italien (193,00 km):

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 4:49:17 Std.; 2. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 0 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 4. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; 5. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious; 6. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo + 3; 7. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 9; 8. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech; 9. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 20; 10. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 25:06:21 Std.; 2. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 18 Sek.; 3. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 23; 4. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 34; 5. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo + 37; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 41; 7. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 56; 8. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 57; 9. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 1:10 Min.; 10. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 1:11