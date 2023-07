Hattrick perfekt: Freiburg verlängert mit Atubolu

Zum dritten Mal binnen zwei Jahren hat Noah Atubolu seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Jetzt wartet eine "große Aufgabe" auf den U-21-Nationalkeeper.

In allen drei deutschen Auftritten bei der U-21-EM glänzte der Torwart, doch dreimal war es der gegnerische. Während sich Daniel Peretz (Israel/kicker-Note 1,0), Vitezslav Jaros (Tschechien/1,5) und James Trafford (England/2,5) auszeichneten, erlebte DFB-Stammkeeper Noah Atubolu wie die große Mehrheit seiner Teamkollegen ein unglückliches Turnier (Notenschnitt 3,67). An seinem neuen Status beim SC Freiburg änderte das aber nichts - im Gegenteil.

Am Donnerstag verlängerte der Europa-League-Starter den Vertrag mit Atubolu vorzeitig und passte ihn gehaltstechnisch an die Beförderung zur neuen Nummer 1 an, die er nun auch auf dem Rücken trägt. Nach dem Abschied von Mark Flekken zum FC Brentford steht Atubolu mit 21 Jahren nicht nur vor dem Bundesliga-Debüt, sondern vor der "großen Aufgabe" (SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach), den gesetzten Flekken zwischen den Pfosten zu beerben.

"Noah hat sich Schritt für Schritt an diesen Punkt herangearbeitet, um die nächste Stufe zu nehmen. Qualität, Leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen sind vorhanden. Ein bisschen Glück braucht es jetzt auch", sagte Hartenbach. "Noah wird jetzt alle Facetten des Geschäfts durchleben - wie andere vor ihm auch. Wir werden da sein, wenn er Unterstützung braucht."

Atubolus rasante Entwicklung in Freiburg lässt sich auch an drei Pressemitteilungen ablesen: Im Juni 2021 und im Oktober 2022 hatte er seinen Vertrag jeweils schon einmal verlängert, wobei die Verantwortlichen wahlweise seine "tollen" oder "spürbaren" Fortschritte lobten. Nun erfolgte die dritte Unterschrift binnen zwei Jahren - Hattrick perfekt. Wie gewohnt veröffentlichte der Sport-Club die neue Laufzeit nicht.

Schon als 13-Jähriger wechselte Atubolu zum SC

In Freiburg geboren, wechselte Atubolu bereits als 13-Jähriger vom Kooperationsverein Sportfreunde Eintracht Freiburg in die Fußballschule des SC und durchlief dort ab der U 14 an alle Jugendmannschaften. Später stieg er mit der zweiten Mannschaft in die 3. Liga auf und wurde zur Saison 2021/22 Teil des Bundesliga-Torhüterteams unter Christian Streich.

"Ich bin Freiburger Junge durch und durch und habe mit dem Verein schon viel erlebt", lässt sich Atubolu selbst zitieren. "Es gab immer einen klaren Plan und ich freue mich, dass wir den weiterverfolgen. Ich habe Lust auf mehr.""

Insgesamt kommt Atubolu bislang auf einen Einsatz in der Europa League, zwei im DFB-Pokal, 56 in der 3. Liga und 25 in der Regionalliga Südwest.