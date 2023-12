Wenn ein Spieler gleich zwei Tore in einem Spiel erzielt, ist dies bemerkenswert. Trifft ein Fußballer jedoch gleich dreimal in einem Spiel, gelingt damit ein Hattrick. Insbesondere für Stürmer ist ein Hattrick wohl das Nonplusultra, wenn die Mannschaft zugleich noch drei Punkte gewinnen konnte. Was bedeutet "Hattrick" eigentlich und was ist ein "lupenreiner Hattrick?"

Erzielt ein Spieler in einem Spiel drei Tore hintereinander, nennt man das einen Hattrick. imago images (3)