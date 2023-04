"Hatte nichts mehr mit Seriosität zu tun": Warum Zorniger nach 25 Minuten doppelt wechselte

Das Wort, das Fürth-Coach Alexander Zorniger nach der 0:2-Niederlage am häufigsten in den Mund nahm, war Seriosität. Einen Mangel davon machte er vor allem in der Anfangsphase aus - und traf deshalb eine Entscheidung "für die Mannschaft".

Dem im Rostock gezeigten "schlechtesten Auftritt der Saison" wollte die SpVgg Greuther Fürth gegen die mit großen Aufstiegsambitionen angereisten Heidenheimer direkt von Beginn eine Trotzreaktion folgen lassen. Was in den ersten, mutigen Minuten noch gelang (Durchbruch von Abiama, Abschlüsse von Green), machte sich das Kleeblatt jedoch schnell selbst kaputt.

Entscheidung "für die Mannschaft"

In der siebten Spielminute missglückte Innenverteidiger Michalski eine Klärungsaktion völlig. Der Pole überlupfte dabei seinen Schlussmann und hatte sogar noch "Glück", dass der Ball nur an den Pfosten ging. Den Abpraller schoss Heidenheims Top-Stürmer Kleindienst an Linde vorbei zur Gästeführung. Was dann passierte, waren unerklärliche Fehler im Aufbauspiel und klar ersichtliche Geschwindigkeitsnachteile gegen die schnelle FCH-Offensive. Dabei besonders im Fokus: Der völlig verunsicherte Michalski (24) und der fahrig agierende Linksverteidiger Haddadi (31).

"Ich war total unzufrieden mit unseren ersten 20, 25 Minuten. Die ein oder andere Situation hat zu totaler Verunsicherung im Spielaufbau geführt und da mussten wir einfach reagieren", so Zorniger über die wilde Anfangsphase. "Ich bin nicht besonders scharf darauf, irgendwelche Spieler nach 25 Minuten rauszunehmen, aber ich bin dafür da, um Entscheidungen für die Mannschaft zu treffen und nicht für den einen oder anderen. Das hatte nichts mehr mit Seriosität zu tun. Deswegen mussten wir darauf reagieren." Heidenheim verpasste in dieser Phase den zweiten Treffer und scheiterte mehrmals am gut parierenden Linde im Fürther Kasten.

Jener Linde spielte in der zweiten Halbzeit allerdings eine entscheidende Rolle beim 2:0 des FCH. Unter Pressing-Druck von Kleindienst behielt der Schlussmann die Kugel zu lang am Fuß, von dort prallte sie zu Beste, der ohne große Mühe bereits in der 51. Minute den späteren Endstand herstellte. Für Zorniger war Kleindients Aktion "einfach ein Foul". Davon unabhängig hätte "Andy Linde die Geschichte besser lösen" müssen.

Die Tore haben zu 70 Prozent wir geschossen. Alexander Zorniger

"Die Tore haben zu 70 Prozent wir geschossen", so der Kleeblatt-Trainer nach Abpfiff über die beiden Geschenke seiner Mannschaft. Das unter Zorniger so heimstarke Kleeblatt (zuletzt sechs Siege und ein Remis im Ronhof) zeichnete bislang immer aus, mit Rückschlägen gut umgehen zu können und weiter mutig nach vorne zu spielen. Das mit dem Mut klappte am Freitagabend allerdings erst wieder in leichten Ansätzen, als Jung und John in der 26. Minute für Michalski und Haddadi übernommen hatten.

Michalski und Haddadi als Unsicherheitsfaktoren

"Ich habe auch nicht nach dem ersten Fehler reagiert, auch nicht nach dem zweiten, dritten oder vierten. Aber die Mannschaft hat dann so gewirkt, als hätte sie Angst gehabt, dass nochmal etwas passiert", gestand Zorniger offen ein. Bei beiden Kleeblatt-Profis war es nicht der erste fahrige Auftritt. Zum erneut als Linkverteidiger vor einer Dreierkette aufgebotenen Haddadi sagte sein Trainer: "Seriosität ist in 'Nino's Spiel ein Faktor, den er zwingend einbauen muss - bei all seinen tollen fußballerischen Qualitäten."

Dem erst Ende August von Wisla Plock verpflichteten Michalski attestierte Zorniger zurecht "ein überragendes erstes halbes Jahr" im Kleeblatt-Trikot. Zu starken Defensivleistungen kamen vier Tore und eine Vorlage in elf Hinrunden-Partien. Doch seit mehreren Wochen kann der Pole nicht mehr an diese Auftritte anknüpfen. "Jetzt kommt er ins Nachdenken. Er hat heute auch ein bisschen angespannt gewirkt. Er sollte den Fokus einfach auf das richten, was er gerade beeinflussen kann, und das ist seine Leistung", gab ihm Zorniger indirekt mit auf den Weg.

"Werden ganz genau hinsehen, wer uns weiterbringt"

Als Fingerzeig zu verstehen ist allerdings auch dies: "Es sind wieder ein paar Positionen offen für nächste Woche. Da werden wir im Training ganz genau hinsehen, wer uns da weiterbringt. Gerade im Bezug auf Seriosität." Am Freitag tritt das Kleeblatt in Bielefeld an.

Doch da die Geschichte des Fürther Auftritts gegen Heidenheim nicht nach 25 Minuten zu Ende erzählt war, zog Zorniger noch ein Fazit über die gesamten 90 Minuten. Im Vergleich zum Rostock-Spiel habe es seine Mannschaft "richtig, richtig gut gemacht". "Das hat man auch an der Stimmung im Stadion gemerkt. Die Leute waren nicht happy, aber sie waren zufrieden mit dem Aufwand, den wir betrieben haben." Gegen sehr stabil stehende Heidenheimer verpasste es die SpVgg, mit einem eigenen Treffer nochmal Spannung in die Partie zu bringen. So war der Aufwand letztlich vergebens und die erst zweite Heimniederlage der Saison besiegelt.