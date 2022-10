Hat Werder Bremen das Zeug für Europa?

Werder Bremen mischt in der Tabelle nach neun Spieltagen oben mit. Wohin führt der Weg des Aufsteigers?

Werder Bremen übersprang auch die Hürde 1899 Hoffenheim, wenn auch etwas glücklich mit 2:1. Der Aufsteiger ist auswärts immer noch ungeschlagen und mischt nach neun Spieltagen in der Tabelle oben mit.

Die Fans der Hanseaten stimmen bereits Europapokal-Gesänge an. Doch die Verantwortlichen und Spieler wollen die aktuelle Situation nicht überbewerten. "Je schneller wir viele Punkte sammeln, umso eher kommen wir an unser Ziel ran", sagte Leonardo Bittencourt. Und das heißt weiter Klassenerhalt: "Das ist, was wir im Kopf haben."

Doch was denken Sie? Hat Werder Bremen tatsächlich das Zeug für Europa? Stimmen Sie hier ab.

Vielen Dank für Ihr Teilnahme.